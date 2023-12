Pronostic Nottingham Bournemouth : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Bournemouth poursuit son invincibilité contre Nottingham

Forest est la première équipe non relégable, mais possède malgré tout un bon matelas d’avance sur la zone rouge. Cependant, ce matelas s’affine au fur et à mesure des journées, car cette équipe de Nottingham ne gagne plus depuis début novembre. Cette série de 6 matchs sans victoire (5 défaites, 1 nul) commence à peser, avec notamment des revers contre Fulham (5-0) et Tottenham récemment (0-2). Pour ne rien arranger, l’équipe ne pourra pas compter sur Aurier, Felipe et surtout Awoniyi (4 buts en PL). En revanche, le duo d’attaque Gibbs-White (1 but, 2 passes) – Elanga (3 buts, 3 passes) devrait être aligné.

C’est tout l’inverse pour Bournemouth qui n’en finit plus de gagner. Avec 4 succès sur les 4 derniers matchs, contre Newcastle (2-0), Sheffield (1-3), Palace (0-2) et surtout United (0-3), ils ont également accroché la solide équipe d’Aston Villa (2-2). Cette série compense un début de saison mitigé, et leur permet de remonter à la 14e place avec un match de moins. Plusieurs absences à noter, notamment celle du latéral Aarons, ou encore des milieux Adams, Marcondes, ou encore Traoré. Malgré ça, ils devraient poursuivre leur invincibilité contre une équipe de Nottingham malade, notamment grâce au buteur maison Solanke (9 buts en PL) en grande forme.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

