Pronostic Newcastle Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United laisse Newcastle à distance

Ce choc peut avoir une incidence sur la course à la Ligue des Champions. Alors que les quatre premiers du classement la disputeront, Newcastle figure au 5e rang à seulement deux points de Tottenham, virtuel dernier qualifié. Les Magpies payent leurs dernières semaines de doute. Ils n’ont pas gagné le moindre match en février mais sont parvenus à se relancer avant de se faire couper dans leur élan par la trêve internationale. Avant cette coupure de deux semaines, ils restaient sur de courtes victoires contre Wolverhampton (1-2) et à Nottingham Forest sur le même score. Recevoir Man United pour la reprise est un sacré challenge pour Newcastle, encore plus après le forfait acté de son meilleur buteur Miguel Almiron (11 buts en PL).

Manchester United, 3e, est pour le moment en bonne posture pour disputer la saison prochaine la C1 que convoite son adversaire du jour. Les Red Devils ont montré beaucoup de régularité ces dernières semaines sur l’ensemble des tableaux dans lesquels ils sont engagés. Ils ont remporté la League Cup en février après avoir battu Newcastle en finale et se sont qualifiés, avant la trêve, pour les demi-finales de la FA Cup (3-1 contre Fulham) et les quarts de finale de la Ligue Europa (victoires 4-1 et 0-1 face au Bétis). En championnat, le club mancunien reste toutefois sur un triste nul (0-0) contre la lanterne rouge, Southampton. Sans Casemiro (suspendu) mais avec Marcus Rashford (26 buts toutes compétitions confondues dont 14 en PL) qui devrait revenir de blessure, MU peut bien démarrer la dernière ligne droite de la saison à Newcastle.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Manchester United s'adjuge la League Cup en maîtrisant Newcastle