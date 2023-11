Pronostic Newcastle Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea pose des problèmes à Newcastle

Newcastle est engagé en Ligue des Champions après sa superbe 4e place en championnat la saison dernière. Mais cette saison avait plutôt mal démarré pour les Magpies, qui ont perdu 3 de leurs 4 premiers matchs de PL. Même constat en C1 où les Anglais ne sont que 4èmes d’une poule assez relevée, même si la qualification reste encore possible. En Premier League, ça va un peu mieux pour eux qui ont fait une belle remontée au classement, notamment suite à une victoire de prestige contre Arsenal (1-0). Mais les résidents de Saint-James Park sont retombés dans leurs travers avant la trêve en s’inclinant sur la pelouse de Bournemouth (2-0) et sont désormais au 7e rang de la Premier League. Newcastle devra faire sans de nombreux éléments ce samedi, puisque les cadres Botman, Burn et Isak ne pourront probablement pas jouer. En plus de la suspension de Tonali, impliqué dans l’affaire des paris sportifs, les joueurs de rotation Wilson, Anderson, Murphy et Barnes et les moins importants Manquillo et Targett devraient à nouveau être forfaits. Mais les Magpies retrouvent l’incontournable Bruno Guimaraes, qui purgeait une suspension. En raison des probables absences de Wilson et Isak sur le front de l’attaque, on devrait retrouver le jeune ailier Gordon (4 buts et 2 passes en PL).

A l’image de la saison dernière, Chelsea déçoit énormément, surtout au vu de l’effectif XXL sont elle dispose. Même si on observe du mieux, les hommes de Pocchetino sont seulement 10es, et les places européennes semblent déjà lointaines. En revanche, depuis la défaite surprise contre Brentford (0-2), les Blues montrent un beau visage, eux qui se sont imposés sur la pelouse de Tottenham qui a longtemps joué en infériorité numérique (1-4), avant de tenir tête au leader Mancunien à Stamford Bridge (4-4). Chelsea fait face à un peu moins d’absences que son adversaire du jour, puisque seuls les défenseurs Fofana, Chilwell et Chalobah et le prometteur milieu Chukwuemeka sont toujours blessés. On devrait en revanche revoir l’attaquant français Nkunku revenir, lui qui est indisponible depuis le début de la saison, tout comme le milieu Lavia. Lors de la folle rencontre contre City (4-4), les hommes forts de l’attaque des Blues ont trouvé le chemin des filets, à savoir Palmer (4 buts et 2 passes en PL), Sterling (4 buts et 1 passe en PL) et Jackson (6 buts en PL). Ce dernier pourrait bien aider son équipe à accrocher une équipe de Newcastle moins éclatante que l’an passé, et touchée par les blessures.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

