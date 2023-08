Pronostic Nantes Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Monaco princier à Nantes

L’affiche qui ouvre la 3e journée de Ligue 1 met aux prises deux formations sur des dynamiques différentes, avec un FC Nantes à 0 point et un Monaco qui a remporté ses 2 matchs. Proches de descendre en Ligue 2 la saison passée, les Canaris s’en étaient seulement sortis lors de la dernière journée en profitant du faux pas d’Auxerre. Cet été, le club de Loire-Atlantique a décidé de poursuivre avec Pierre Aristouy. Ce dernier se retrouve déjà sous le feu des critiques avec 2 défaites encaissées sur les 2 premières journées. Après un revers à domicile face à Toulouse (1-2), les Nantais ont livré un match plutôt intéressant contre Lille malgré la défaite (2-0). De plus, le FCNA va devoir disputer les 2 prochains mois sans son portier titulaire Alban Lafont touché contre Toulouse. Engagé définitivement lors du mercato, Mostafa Mohamed reste l’atout offensif numéro 1 du club en attendant de voir ce que va donner Marquinhos prêté par Arsenal.

En face, Monaco a connu un été assez calme à la suite d’un dernier exercice décevant et d’une absence de Coupe d’Europe. Le principal changement est venu du poste d’entraîneur avec l’arrivée d’Adi Hütter. Le technicien autrichien réalise un excellent début de championnat, puisque son équipe a pu s’imposer face à Clermont (2-4) et le week-end dernier contre Strasbourg (3-0). Lors de ces 2 rencontres, Monaco a affiché son nouveau visage avec une triplette offensive composée de Golovin, Minamino et Ben Yedder. L’international tricolore est à la pointe du trio, tandis que les 2 feux follets ont une belle liberté de mouvement. Cette animation fonctionne à merveille avec Minamino, retrouvé dans cette entame d’exercice. Décevant l’an passé, le Japonais affiche des statistiques flatteuses avec 2 buts et 2 passes décisives. Hütter l’utilise comme il le faisait avec son compatriote Kamada à Francfort, ce qui semble lui réussir. Concernant le mercato, le club a attiré le portier Kohn, mais aussi le défenseur Singo, le Suisse Zakaria, tandis que Salisu est toujours à l’infirmerie. À la suite de la blessure d’Embolo, l’ASM est en quête d’un avant-centre, mais pour l’instant, Ben Yedder est au rendez-vous (3 buts) malgré ses problèmes extrasportifs. Impressionnant dans cette entame, Monaco devrait prendre le meilleur d’un Nantes pas au mieux.

Nantes arrache le nul face à Monaco