Pronostic OM Annecy : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Coupe de France

L’OM fait le taf face à Annecy

Marseille s’avance dans ces quarts de finale de Coupe de France en tant que grand favori. Les Marseillais affrontent en plus une formation évoluant en 2e division, Annecy. Pour se hisser jusqu’à ce stade de la compétition, l’OM n’a pas eu un parcours facile, puisqu’après avoir logiquement battu Hyères, les Olympiens ont fait face à deux gros morceaux de la Ligue 1, à savoir Rennes et le Paris Saint-Germain. Impressionnant contre Paris (2-1), le club phocéen avait marqué les esprits et avait enchaîné en championnat en prenant le dessus sur Clermont (0-2) et Toulouse (3-4) à l’extérieur. En revanche, les Marseillais ont connu une désillusion le week-end dernier en étant surclassé par le PSG dans le Classique (3-0). Dans un Vélodrome en ébullition, les joueurs de Tudor ont payé les espaces laissés au duo Mbappé – Messi qui se sont éclatés dans l’arrière-garde olympienne. Pour affronter Annecy, le coach croate pourrait apporter quelques changements avec le retour de Clauss, voire les titularisations de Payet, Vitinha ou Ounahi. Le retour de Mbemba derrière, suspendu face à Paris, est aussi une bonne nouvelle pour la défense marseillaise.

En face, Annecy a été promue cette saison en Ligue 2. Le club haut-savoyard est calé en milieu de tableau à la 10e place avec pas moins de 9 points d’avance sur le premier relégable, Dijon. Solide depuis la reprise, l’équipe de Laurent Guyot ne s’était inclinée que sur la pelouse de Saint-Étienne (3-2), mais s’est fait de nouveau surprendre le week-end dernier par une équipe sochalienne (5-1) jouant la montée. Annecy a certainement connu une déconcentration logique avec ce quart de finale à disputer face à l’Olympique de Marseille. Pour se hisser à ce niveau, le club haut-savoyard a successivement dominé les Diables noirs, Lyon-la Duchère, Villerupt Thil, Belfort et le Paris FC. Dans cette formation, on retrouve notamment Pajot ou Bosetti passés par la L1. Pour cette affiche, Marseille devrait faire respecter la logique en s’imposant facilement face à Annecy.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

