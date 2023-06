Pronostic Milan Hellas Vérone : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’AC Milan condamne le Hellas Vérone

Cette ultime journée de Serie A doit nous révéler la formation qui accompagnera Cremonese et la Sampdoria en Serie B. Parmi les équipes luttant pour se sauver, on retrouve le Hellas Vérone qui se déplace ce dimanche sur la pelouse de l’AC Milan et qui va se battre à distance avec le Spezia Calcio. Pour pouvoir conserver leur place en Serie A, les Gialloblu doivent obtenir un meilleur résultat que La Spezia en déplacement au stade olympique face à la Roma. Auteur d’une première partie de saison catastrophique, l’ancien club d’Igor Tudor a redressé la tête dans cette dernière ligne droite, au point d’être toujours en mesure de se sauver. Les Véronais peuvent nourrir quelques regrets ., car la semaine passée, ils avaient un match abordable à domicile face à Empoli (1-1), mais n’ont finalement pris qu’un seul point, alors qu’une victoire leur aurait permis d’être maītres de leur destin. De plus, le scénario de cette dernière rencontre fut cruel, avec l’ouverture du score de Gaich et l’égalisation au bout du temps additionnel des Toscans sur une réalisation contre son camp de Magnani. Ce dimanche, à San Siro, le Hellas va devoir réaliser un exploit pour prendre les 3 points.

De son côté, l’ AC Milan sort d’une saison éprouvante. Vainqueur surprise de la Serie A l’an passé, le club rossonero n’a pas tenu la distance face à un Napoli resplendissant cette saison. Ensuite, en Ligue des champions, les Milanais ont pu mesurer l’écart qui les a séparés de leurs grands rivaux de l’Inter. Néanmoins, en atteignant le dernier carré de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, la formation milanaise a montré qu’elle était sur le retour. Cet été, le club va devoir recruter pour rajeunir une équipe qui comprend des éléments comme Ibrahimovic, Kjaer ou Florenzi. Les dirigeants lombards ont déjà réussi à conserver la pépite Leão, fer de lance de cette équipe, et a prolongé Giroud, meilleur buteur. En difficulté dans cette dernière ligne droite, les Milanais ont profité des sanctions de la Juventus et de leur victoire sur la Vieille Dame le week-end dernier pour accrocher une place dans le top 4 et donc pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Après avoir signé un triplé face à la Samp’, Giroud a de nouveau été décisif contre la Juventus (0-1) le week-end dernier. Malgré ses 36 printemps, le champion du monde 2018 a inscrit 12 buts en Serie A, soit un meilleur bilan que l’an passé. Pour sa dernière devant son public, l’AC Milan pourrait s’imposer face au Hellas et condamner le club véronais à la relégation.

