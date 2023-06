Pronostic Mexique Cameroun : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Mexique s’impose face au Cameroun

En Europe, les championnats ont pris fin et ont laissé place aux rencontres internationales, avec son lot de matchs amicaux. Ce samedi, le Mexique affronte le Cameroun à San Diego. La sélection mexicaine se prépare à disputer la Gold Cup du 24 juin au 16 juillet aux Etats Unis. Battus lors de la dernière édition par la sélection US, la Tri espère prendre sa revanche. Pour se préparer, les Mexicains vont jouer des rencontres amicales dont celle face au Cameroun. En milieu de semaine, les hommes de Diego Cocca ont lancé leur campagne par un succès sur le Guatemala (2-0), qui participera également à la Gold Cup. Lors de cette rencontre, le Mexique s’est imposé grâce à un penalty du buteur Raul Jimenez et un but du moins connu de la Rosa. Eliminé dès le 1er tour de la Coupe du Monde, la Tri s’est depuis reprise en restant invaincue lors de ses 4 derniers matchs disputés. Pour affronter le Cameroun, le sélectionneur mexicain s’appuiera principalement sur des éléments évoluant dans le championnat national car seulement 10 joueurs évoluent à l’étranger. Dans ce groupe, on retrouve des cadres dans chaque ligne avec le portier Ochoa, le défenseur Gallardo, le milieu de l’Ajax Alvarez ou l’attaquant de Wolverhampton Raul Jimenez. La sélection mexicaine possède des éléments en devenir comme Julian Araujo récemment transféré au FC Barcelone, le milieu Lainez ou le tout récent champion des Pays-Bas Gimenez en attaque.

A l’instar du Mexique, le Cameroun avait été sorti dès la phase de poule de la Coupe du Monde. Cependant, les Camerounais avaient réussi à terminer sur une note positive avec une victoire de prestige face au Brésil qui ne jouait plus grand-chose (1-0). Depuis cette élimination, les Lions Indomptables ont participé à 3 rencontres éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Le bilan est mitigé puisqu’après avoir battu le Burundi (1-0) en juin 2022, les Camerounais viennent de perdre des points lors de la double confrontation face à la Namibie avec un nul à Yaoundé (1-1) et une défaite en déplacement (2-1). Pour ce rassemblement, Rigobert Song ne pourra pas compter sur plusieurs éléments très importants comme le portier Onana, qui s’est mis en retrait de la sélection après sa dispute au Qatar avec le sélectionneur, et les Castelletto, Zambo Anguissa, Eric Choupo-Moting et Aboubakar. En revanche, les Lions pourront s’appuyer sur Toko Ekambi et Bryan Mbeumo devant. Dans cette rencontre amicale jouée devant son public présent en masse aux Etats-Unis, le Mexique devrait hausser le rythme en prévision de ses échéances futures et prendre le dessus sur la Cameroun.

