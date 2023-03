Pronostic Metz Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz peut-il faire chuter Le Havre ?

Cette 27e journée de Ligue 2 nous offre de superbes affiches dans le haut de tableau puisqu’en plus du Sochaux-Bordeaux du samedi, elle se conclut avec Metz qui reçoit le Havre. 4e de Ligue 2, le FC Metz s’est relancé dans la course à la montée en revenant à 2 points du top 2 à l’orée de cette journée. Depuis la reprise, la formation lorraine est invaincue avec 6 victoires et 5 nuls. Les Grenats restent sur deux victoires face à des équipes de seconde partie de tableau, Nîmes à domicile (2-0) et Annecy en Haute-Savoie (0-3) le week-end passé. Porté par un Mikautadze en grande forme et auteur d’un doublé, le FC Metz a facilement dominé une équipe haute-savoyarde qui venait de se défaire de Marseille en quart de finale de la Coupe de France. Grâce à ses nouvelles réalisations, l’attaquant géorgien a pris les commandes du classement des meilleurs buteurs devant Jean-Philippe Krasso.

De son côté, le Havre est l’indiscutable leader du championnat. Invaincu en Ligue 2 depuis un déplacement à Valenciennes en tout début de saison, le club normand a pris quelques longueurs d’avance en tête du classement. A l’orée de cette journée, le HAC possède 9 unités de plus que Bordeaux, son premier poursuivant. Tenu en échec à Grenoble il y a 15 jours (0-0), le Havre s’est repris le week-end passé en dominant Laval (2-1) au stade Océane. Menés au score, les Havrais ont fait leur retard avant de faire la différence en fin de rencontre. Depuis la reprise, la formation normande est moins à l’aise loin de ses bases avec 4 nuls lors de ses 5 derniers déplacements. Ce lundi, la bande à Luka Elsner s’attend à une rencontre intense face à des Messins remontés. Galvanisés par la course à la ligue 1, Metz pourrait infliger sa seconde défaite au leader havrais moins sereine en ce moment à l’extérieur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

L'invincibilité du Havre dans le top 10 des séries les plus longues de L2