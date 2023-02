Pronostic Manchester United West Ham : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Pronostic Manchester United West Ham : Man U enchaîne !

En enrôlant Erik ten Hag cet été, Manchester United a peut-être réalisé le meilleur transfert de ces dernières saisons. En effet, sans titre depuis plus de 6 ans, les Red Devils viennent d’ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès en remportant dimanche l’EFL Cup face à Newcastle (2-0). Comme un symbole, les buteurs ont été Casemiro, recruté l’été dernier, et Rashford, relancé par le technicien batave et incroyable cette saison. Engagé sur tous les tableaux, Manchester United espère rajouter des nouveaux trophées à son palmarès. La semaine passée, les Mancuniens ont notamment dominé le FC Barcelone en 16es de finale de la Ligue Europa et affronteront le Betis au tour suivant. Ce mercredi, United affronte West Ham pour tenter de décrocher une place en quarts de finale de la FA Cup. En plus de ces bons parcours en Coupe, Manchester se montre très régulier en Premier League en étant solidement installé à la 3e place. Pour affronter les Hammers, Ten Hag pourrait apporter quelques changements de son équipe avec les entrées de Lindelof, Garnacho, Sabitzer ou Sancho.

En face, West Ham connaît au contraire une saison très compliquée. Depuis le retour de David Moyes, le club londonien nous avait habitués à lutter pour les places européennes, mais doit cette saison se battre pour conserver sa place dans l’élite. Le week-end dernier, les Hammers ont réalisé une très bonne opération dans le cadre du maintien en prenant facilement le dessus sur Nottingham Forest (4-0) en faisant la différence dans les 20 dernières minutes avec notamment un doublé de Danny Ings. À noter que Fabianski s’est blessé lors de cette rencontre, ce qui devrait permettre à Alphonse Areola de pouvoir mettre en avant son talent. Grâce à cette victoire, West Ham a pris 2 points d’avance sur le premier relégable, Everton. Pour atteindre ces 8es de finale, le club londonien avait successivement battu Brentford (0-1) et Derby County (0-2). Tout juste auréolé de son titre en EFL Cup, Man U devrait poursuivre sur son excellente dynamique en dominant West Ham.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Manchester United s'adjuge la League Cup en maîtrisant Newcastle