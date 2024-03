Pronostic Manchester United Liverpool : Analyse, cotes et prono des quarts de finale de FA Cup

Liverpool s’en sort contre Man U

Après avoir réalisé une belle saison l’an passé, Manchester United souffre lors de cet exercice. Éliminés de la phase de poules de la Ligue des champions puis de la Carabao Cup, les Red Devils se retrouvent seulement en 6e position avec 6 points de retard sur le top 5. L’un des derniers objectifs réalisables pour la bande d’Erik ten Hag reste la FA Cup, où ses hommes vont devoir s’imposer lors de ce quart de finale face à l’un de leurs plus grands rivaux, Liverpool. Au tour précédent, United est allé arracher sa qualification à Nottingham dans les dernières secondes de la rencontre sur un but de Casemiro (0-1). Depuis, les Red Devils se sont inclinés contre Manchester City (3-1) dans le derby, mais ont pris le meilleur sur Everton (2-0) le week-end dernier. Lors de cette rencontre, Garnacho a provoqué deux penaltys, transformés par Fernandes et Rashford. Pour affronter les Reds, Ten Hag ne pourra pas s’appuyer a priori sur Hojlund, Maguire, Malacia, Martial, Shaw, Martinez ou Wan Bissaka.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

À l’inverse, Liverpool est en train de réaliser une superbe saison. Les Reds sont encore en course sur tous les tableaux et ont déjà accroché la Carabao Cup. En milieu de semaine, la bande de Klopp a tranquillement assuré sa place en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence en surclassant le Sparta Prague lors de sa double confrontation (11-2 en cumulé). Ces matchs ont permis à Mo Salah de retrouver du temps de jeu et le chemin du but jeudi. De plus, Nunez a confirmé ses bonnes dispositions tandis que les jeunes pousses de Liverpool saisissent les opportunités offertes par Klopp, comme Clark, buteur en C3. En Premier League, les Reds ont perdu leur première place le week-end dernier en signant un nul face à Manchester City (1-1). Lors de cette rencontre, Liverpool aurait certainement mérité mieux et même un penalty en fin de rencontre. Toutefois, la bande de Klopp reste toujours un candidat au titre. Pour affronter United, le coach allemand fait face à plusieurs absences avec Alisson, Alexander-Arnold, Thiago, Matip, Konaté, Jones, Jota, Gravenberch ou Bajcetic. En revanche, cela fait un bail que Klopp doit jongler avec de nombreuses absences et qu’il s’en sort très bien. Sur une excellente dynamique, Liverpool devrait s’imposer à Old Trafford.

► Le pari « Victoire Liverpool » est coté à 1,78 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 256€ (356€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Salah buteur » est coté à 2,00 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 300€ (400€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,46 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 192€ (292€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Manchester United – Liverpool :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Manchester United Liverpool détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Liverpool condamne le caillassage du bus de Manchester United