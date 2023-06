Pronostic Manchester City Inter Milan : Analyse, cotes et prono de la finale de Ligue des Champions

Après le perfect sur la finale de Ligue Europa Conférence mercredi, on vous donne nos pronostics sur ce Manchester City – Inter Milan ! Avec 100€ DIRECT offerts chez ZEbet pour parier sur cette finale de Ligue Europa Conférence

Bonus ZEbet : Dépose 100€ et mise direct avec 200€

Le Bonus ZEbet est actuellement de 100€ DIRECT chez SoFoot en utilisant le code X2SOFOOT ! Idéal pour parier sur nos pronostics Manchester City – Inter !

ZEbet t’offre directement le montant de ton 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€.

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– si tu déposes 50€, ZEbet t’offre direct 50€ et tu as donc 100€ pour miser.

– si tu déposes 100€, ZEbet t’offre direct 100€ et tu as donc 200€ pour miser.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du Bonus ZEbet avec le code X2SOFOOT

Nos pronostics Manchester City – Inter

► Le pari « Victoire Manchester City » est coté à 1,48 chez ZEbet qui t’offre 100€ DIRECT (Dépose 100€ et mise avec 200€) avec le code X2SOFOOT

► Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet :

– Inscris-toi en cliquant ici.

– Rentre bien le code X2SOFOOT lors de votre inscription

– ZEbet t’offre le montant de ton 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !

– Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner 196€ (296€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Man City gagne sans encaisser de buts » est coté à 2,20 chez ZEbet qui t’offre 100€ DIRECT (Dépose 100€ et mise avec 200€) avec le code X2SOFOOT

► Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet :

– Inscris-toi en cliquant ici.

– Rentre bien le code X2SOFOOT lors de votre inscription

– ZEbet t’offre le montant de ton 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !

– Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner 340€ (440€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « De Bruyne buteur » est coté à 3,75 chez ZEbet qui t’offre 100€ DIRECT (Dépose 100€ et mise avec 200€) avec le code X2SOFOOT

► Profite de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet :

– Inscris-toi en cliquant ici.

– Rentre bien le code X2SOFOOT lors de votre inscription

– ZEbet t’offre le montant de ton 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Dépose par exemple 100€ et joue avec 200€ !

– Joue par exemple tes 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tente de gagner 650€ (750€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

Manchester City a passé un cap

Etincelant sur le plan national depuis plusieurs saisons, Manchester City rêve de décrocher la plus prestigieuse des compétitions européennes pour la 1re fois de son histoire, la Ligue des Champions. Jusqu’à présent, les Skyblues ont disputé une finale face à Chelsea (1-0), il y a deux ans, perdue dans un match décevant. De plus, City avait connu une grosse désillusion l’an passé en s’inclinant contre le Real Madrid en demi-finale alors que la formation anglaise avait dominé de bout en bout les 2 manches. Ces expériences malheureuses seront certainement bénéfiques dans la préparation de cet événement mais l’ont déjà été lors des tours précédents. En effet, le club cityzen a affiché un visage différent, notamment en déplacement lors de son match au Bayern ou celui de la demi-finale aller à Bernabeu où il a su faire à chaque fois le dos rond (1-1). Et dans son stade de l’Etihad, Man City a été brillant avec pour point d’orgue sa demie retour contre le Real Madrid (4-0). Cette performance est certainement l’une des plus abouties pour City sur le plan européen. Fort de cette confiance, le club anglais va tout mettre en œuvre pour réaliser le triplé, car après avoir remporté la Premier League, City vient de s’imposer le week-end dernier en FA Cup face à Manchester United. Lors de cette rencontre, Ilkay Gündogan s’est mis en évidence avec un superbe doublé. Le milieu allemand finit la saison de manière incroyable.

L’Inter, le trouble-fête

L’Inter de Milan sait que sa mission sera compliquée ce samedi face à une équipe de Manchester City, largement favorite. Cependant, la formation italienne a des atouts à faire valoir. Tombé dans une poule extrêmement relevée, l’Inter avait fini en 2e position derrière le Bayern Munich mais devant le FC Barcelone. Ensuite, les Intéristes ont plutôt été épargnés par le tirage puisqu’ils ont dominé le Benfica et Porto avant de retrouver le grand rival du Milan en demi-finale. Largement supérieur lors des 2 confrontations, le club nerazzurri s’est logiquement qualifié pour cette finale de Ligue des Champions. A noter également que la formation intériste peut signer un doublé puisqu’elle a récemment dominé la Fiorentina en finale de la Coppa Italia (2-1). Lors de cette finale, le champion du Monde argentin, Lautaro Martinez s’est distingué en signant un doublé. Le week-end dernier, l’Inter a conclu sa saison de Serie A par une victoire sur la pelouse du Torino (0-1). A l’instar de City, le club italien finit sur une excellente dynamique de 11 victoires et 1 défaite (sur la pelouse du Napoli) lors des 12 dernières rencontres, mais n’a pu finir que 3e de Serie A. Une place qui leur assure tout de même de participer à la prochaine Ligue des Champions.

Manchester City – Inter : deux XI sans surprise ?

Adepte des surprises lors de matchs importants, Pep Guardiola devrait cependant rester sur du traditionnel car ses décisions risquées n’ont pas eu la réussite escomptée. Pour cette finale, le technicien catalan devrait donc s’appuyer sur ce qui fonctionne, et notamment son XI type en Ligue des Champions. A plusieurs reprises cette saison, le technicien espagnol a même surpris en n’opérant aucun changement. Ce samedi, City devrait se présenter avec Ederson dans les cages, et une défense à 3 avec un Walker très fort lors des dernières rencontres et qui apporte de la vitesse aux Dias et Akanji placé à ses côtés. La révolution tactique mise en place par Guardiola vient du positionnement de John Stones qui évolue aux côtés de Rodri en phase de possession. Cette présence devant la défense permet aux joueurs créatifs de s’exprimer avec plus de liberté, grâce à une ligne de 4 composée de Silva, Grealish, De Bruyne et Gündogan. En face, Simone Inzaghi comme Pep Guardiola ne devrait rien révolutionner et partir sur le XI qui a brillé lors des tours précédents. Certainement l’un des meilleurs portiers de cette campagne de Ligue des Champions, Onana s’attend à avoir du travail face à l’attaque de City. Le Camerounais sera protégé par un trio défensif peu « bling-bling » mais terriblement efficace avec Darmian, Bastoni et Acerbi. Dans son 3-5-2 traditionnel, le club nerazzuri s’appuie sur Dimarco et Dumfries en rôle de piston. Capable de se projeter rapidement, les deux hommes disposent également d’une excellente qualité de centre. La grande force de l’Inter vient de son milieu de terrain à la fois technique et travailleur. Le trio Barella, Brozovic et Calhanoglu fait face à un gros challenge, contenir le milieu de City qui a juste ici écrasé tous ses adversaires. Inzaghi s’appuie sur un duo d’attaque Dzeko – Martinez qu’il trouve très complémentaire et qui ont brillé lors des tours précédents. Dans ce cas de figure, l’expérimenté bosnien sort régulièrement à l’heure de jeu pour laisser entrer la puissance de Romelu Lukaku.

Les compositions probables pour Manchester City – Inter:

Manchester City : Ederson – Walker, Ruben Dias, Akanji – Stones, Rodri – Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish – Haaland.

Inter : Onana – Darmian, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Dimarco – Martinez, Dzeko

Enfin le graal pour Manchester City

Grand favori de cette finale, Manchester City a démontré tout son potentiel en demi-finale face au Real Madrid, le tenant du titre et 14 fois vainqueur de cette Ligue des Champions. Même si la formation italienne possède des caractéristiques qui pourrait ennuyer le club anglais – capable de subir et de défendre bas, l’Inter se projette rapidement vers l’avant et pourrait profiter des espaces laissés par City – il semble difficile de voir City encore se rater. Tenir 90 minutes face à des Skyblues, dont tous les joueurs sont capables de marquer est un énorme challenge pour les Nerazzurri. Man City a clairement été la meilleure équipe européenne sur la saison. Et sur le front de l’attaque, Guardiola dispose désormais d’une arme fatale avec Haaland, auteur de 52 buts en 52 matchs cette saison. Buteur à Madrid ou face à Arsenal dans le match pour le titre, De Bruyne est souvent important dans les gros matchs. Beau vainqueur du Bayern et du Real lors de ses tours précédents et fort de son expérience de ses échecs passés, Manchester City devrait enfin soulever son 1er trophée européen.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Manchester City Inter détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Les révélations de Nicolas Pottier sur le monde de l'arbitrage français