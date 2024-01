Pronostic Mali Afrique du Sud : Analyse, cotes et prono du match de la CAN

Pas de défaite du Mali contre l’Afrique du Sud

Le Mali est désormais un habitué de la CAN, mais veut enfin passer les 8es de finale, stade auquel la sélection bloque depuis 2 éditions. Pourtant dans un groupe de qualifications pas si évident, les Maliens ont facilement terminé en tête et ont obtenu leur billet devant la Gambie, le Congo et le Soudan du Sud en remportant 5 succès en 6 rencontres. Les résultats sont aussi bons lors des éliminatoires pour le prochain Mondial, avec un succès sur le Tchad (3-1), et un nul contre la République centrafricaine (1-1). À noter que lors du dernier match de préparation à la CAN, les Maliens ont engrangé de la confiance en étrillant la Guinée-Bissau (6-2). Cette équipe compte bon nombre de joueurs évoluant dans le top 5 européen, notamment son capitaine Hamari Traoré (Real Sociedad) et les Montpelliérains Sacko et Kouyaté, ou encore Haïdara (Leipzig), Coulibaly (Salernitana), Bissouma (Tottenham), Camara (Monaco) et Kamory Doumbia (Brest). Devant pourront être alignés Sékou Koïta (RB Salzbourg, 20 sélections, 4 buts) et l’expérimenté Traoré (Ferencvaros, 49 sélections, 8 buts).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

