Pronostic Lorient Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens prend le dessus sur Lorient

L’affiche du samedi après-midi en Ligue 1 nous emmène en Bretagne avec Lorient qui reçoit Lens. Le début d’exercice est délicat pour la formation lorientaise. En effet, après 10 journées, les Merlus sont en 15e position avec un seul point d’avance sur le premier relégable, Metz. Depuis l’entame de ce championnat, Lorient ne s’est imposé qu’à deux reprises, à chaque fois à domicile, face à Lille (4-1) et plus récemment dans le derby face à Rennes (2-1). Le week-end dernier, les hommes de le Bris ont plutôt bien résisté contre Reims (1-0) mais ont finalement craqué en fin de rencontre en Champagne.

En face, le Racing Club de Lens va mieux depuis le début de la Ligue des Champions. Sur la scène européenne, les hommes de Franck Haise sont toujours invaincus après 3 journées, avec des nuls contre le FC Séville et le PSV Eindhoven, pour un succès face à Arsenal. Sur le plan national, les Sang et Or ont connu une difficile entame avec 5 journées sans la moindre victoire. Depuis leur nul obtenu à Séville, les Nordistes sont invaincus en Ligue 1 avec 3 nuls et 3 succès. Cette dynamique a permis aux protégés de Franck Haise de remonter à la 10e place avec 3 points d’avance sur le 1er relégable. Le week-end dernier, les Lensois ont signé leur succès le plus probant de la saison en championnat lors de la réception du FC Nantes (4-0). Sur une excellente dynamique et ayant retrouvé ses vertus, le Racing devrait s’imposer face à un Lorient pour l’instant trop moyen.

