Pronostic Lille Slovan Bratislava : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Lille domine le Slovan Bratislava

Cinquième de Ligue 1 l’an passé, Lille s’est qualifié pour la Ligue Europa Conférence. Pour intégrer la phase de groupes, le LOSC s’est difficilement défait des Croates de Rijeka. Les hommes de Fonseca ont d’abord pris le dessus sur Ljubljana (2-0) grâce à Jonathan David et le Turc Yazici. Ensuite, avec une équipe fortement remaniée, le club nordiste est allé prendre un point aux Iles Féroé face à Klaksvik (0-0). En Ligue 1, le club lillois se trouve en 4e position avec 5 points de retard sur l’AS Monaco, leader du championnat, qu’il affrontera ce dimanche. Après avoir accroché un nul à Bollaert dans le derby face à Lens (1-1) avant la trêve internationale, Lille a réalisé une très bonne prestation le week-end dernier en dominant une équipe brestoise auteur d’une excellente entame de saison (1-0). Revenu en force de son prêt, Yazici a inscrit le seul but de ce succès et rejoint notamment Jonathan David avec 2 buts en tête du classement des buteurs lillois en L1 (2 buts pour David en C4, 1 pour Yacizi).

La saison passée, le Slovan Bratislava a remporté son championnat slovaque. La formation slovaque a cette particularité d’avoir repris très tôt la saison pour disputer les barrages de la Ligue des champions où elle a été battue par le Maccabi Haïfa. Rebasculée en C3, la formation dirigée par Weiss Sr s’est ensuite inclinée dès son 1er match face à l’Aris Salonique et se retrouve en Ligue Europa Conférence. Le fils de l’entraîneur, Vladimir, est l’un des meilleurs joueurs de cette formation (ex-Man City, international slovaque), mais il sera forfait ce soir. Lors de la 1re journée, les Slovènes ont dominé à domicile Klaksvik (2-1) avant de confirmer à Ljubljana (0-1). Ces succès lui permettent de dominer leur groupe devant le LOSC. Sur la scène nationale, le club de Bratislava a déjà pris les commandes du championnat devant Trencin. À domicile, le LOSC fait face à un challenge intéressant face à une formation du Slovan Bratislava en pleine forme, mais qui semble tout de même un cran en dessous sur le papier.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Lille arrache la victoire face à Bratislava