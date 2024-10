Pronostic Lille Real Madrid : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Envie de parier sans pression sur la grosse affiche du jour en Ligue des champions ? Nous, on vous donne nos pronostics Lille Real Madrid, et ParionsSport vous offre 15€ sans avoir à déposer d’argent grâce au code RDJ15 de notre partenaire !

Lille déjà fatigué ?

De retour en Ligue des Champions après avoir dominé le Fenerbahce et le Slavia Prague en tours préliminaires, Lille reçoit pour le plus grand plaisir de ses supporters le champion d’Europe en titre, le Real Madrid. Les hommes de Génésio ont connu une première journée délicate avec une défaite au Portugal face au Sporting (2-0) mais aussi avec l’expulsion d’Angel Gomes. En Ligue 1, les partenaires de Rémy Cabella avaient bien démarré avant de caler avec deux revers face au PSG et l’AS Saint-Etienne, pour un nul à domicile contre Strasbourg. Finalement, les Lillois ont renoué avec le succès le week-end passé, lors de la dernière journée, au Havre (0-3) avec un triplé de Jonathan David.

Le Real Madrid en patron

Le Real Madrid est le roi de cette Ligue des champions. L’an passé, la Maison Blanche a de nouveau accroché une Coupe aux Grandes oreilles en dominant le Borussia Dortmund en finale. En plus de son titre européen, la formation madrilène a remporté la Liga devant son grand rival, le FC Barcelone. Pour lancer ce nouvel exercice, le club merengue a dominé l’Atalanta en SuperCoupe d’Europe. Toujours invaincu, le Real a tout de même laissé des points en route en Liga, dont il se classe tout de même 2e. Le week-end dernier, les hommes de Carlo Ancelotti pensaient décrocher un succès face à l’Atlético mais se sont fait rejoindre en fin de rencontre dans le derby joué au Wanda (1-1). Pour son 1er match de Ligue des Champions, la Maison Blanche a souffert mais a au final battu Stuttgart à Bernabeu (3-1).

Un Lille – Real sans les Mbappé

Pour ce match, Bruno Génésio ne pourra donc pas compter sur Angel Gomes, qui a été expulsé au Sporting. A noter qu’André Gomes a été n’est pas inscrit sur les listes tandis que les Umtiti, Ismaily, ou Haraldsson sont toujours indisponibles. De plus, Ethan Mbappé s’est de nouveau blessé et sera absent pour les 3-4 semaines à venir. En face, Carlo Ancelotti a appelé Kylian Mbappé mais simplement pour voyager vers la France. Le capitaine de l’Equipe de France reste forfait, comme Ceballos, Alaba et Brahim Diaz. Dernièrement, Courtois s’est de nouveau blessé et manquera ce match. Malgré tout, le Mister possède un effectif de grande qualité avec les Vinicius, Rodrygo, Bellingham ou Valverde.

Les compositions probables pour ce Lille – Real Madrid :

Lille : Chevalier – Mandi, Diakité, Alexsandro – Meunier, André, Cabella, Bakker – Zhegrova, David, Sahraoui.

Real Madrid : Lunin – Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy – Tchouaméni, Valverde, Modric, Bellingham – Rodrygo, Vinicius Jr.

Le Real tranquille à Lille

Le Real Madrid est certainement l’adversaire le plus redoutable en Ligue des Champions. Le challenge du LOSC relève donc de l’exploit face à la Maison Blanche. De plus, les derniers résultats du club nordiste n’ont pas été ceux espérés au grand dam de leur président. En face, le Real Madrid cherche son rythme de croisière un peu perturbé dans cette entame de saison par des prestations loin d’être convaincantes. Cependant, sûr de sa force, le Real devrait s’imposer tranquillement face à Lille, et même avec 2 buts d’écart comme il a pu le faire face à Stuttgart. Kylian Mbappé toujours forfait, Vinicius (3 buts et 4 passes cette saison) sera attendu, comme son compatriote Rodrygo (2 buts sur les 3 derniers matchs).

