Pronostic Lille Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille prend le dessus dans le derby face à Lens

La 27e journée de Ligue 1 débute vendredi avec le traditionnel derby du Nord entre Lille et Lens. Cette année, cette confrontation est encore plus passionnante, puisque ces 2 équipes luttent pour le podium de Ligue 1. Actuellement, le LOSC pointe en 4e position avec respectivement 3 et 4 points de retard sur les équipes occupant la 2e et la 3e place, Brest et Monaco. Les hommes de Fonseca ont perdu quelques opportunités de monter sur le podium lors des dernières journées, puisqu’ils restent sur deux matchs nuls face à Rennes (2-2) et contre Brest (1-1). Cependant, il faut prendre en compte qu’il s’agit de deux équipes en forme jouant l’Europe, ainsi que la fatigue laissée en route sur la scène européenne par les Lillois. En effet, le club nordiste a pris le dessus sur le Sturm Graz (4-1 en cumulé) en 8es de finale de C4. Pour la 1re fois de son histoire, la formation lilloise participera à un quart de finale d’une compétition européenne et aura fort à faire avec l’un des grands favoris, Aston Villa. Dans cette période décisive, Lille peut compter sur Jonathan David, qui a retrouvé de son éclat. Le Canadien s’est replacé en 2e place du classement des buteurs de L1 avec 15 réalisations. Depuis le début d’année 2024, l’avant-centre nordiste a inscrit 15 buts en 14 rencontres, toutes compétitions confondues.

2e du classement la saison passée avec un seul point de retard sur le PSG, le Racing Club de Lens avait quelques difficultés à entrer dans cet exercice 2023-2024. Progressivement, les partenaires de Brice Samba ont repris confiance et sont désormais dans le coup pour accrocher une place européenne. Engagé en Ligue des champions, le Racing avait fini en 3e position et avait été rebasculé en Ligue Europa où il s’est incliné dans le barrage face à Fribourg. Dans cette dernière ligne droite, les partenaires de Sotoca sont seulement engagés dans le championnat. Après avoir signé 2 victoires de rang face à Lyon et Brest, Lens a été surpris à domicile par une séduisante équipe niçoise qui a su se relever (1-3) et lui passer devant. 6e désormais, Lens n’a plus remporté le derby depuis 3 matchs (2 nuls à Bollaert et 1 défaite à Lille). À domicile où il est si costaud (8 victoires, 3 nuls et 1 seule défaite), Lille devrait s’imposer et prendre quelques points d’avance sur son adversaire.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Ces arbitres qui cachent une forêt d'erreurs