Pronostic Leipzig Mönchengladbach : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig doit se réveiller face à Gladbach

A l’image d’un été actif sur le marché des transferts, avec les arrivées notables d’Openda, Lukeba ou Sesko, le RasenBall Sport semblait s’être donné les moyens de hisser dans la course au titre de Bundesliga. Mais comme depuis quelques années désormais, le visage footballistique souvent intéressant montré par Marco Rose et ses hommes peine à s’inscrire durablement. Cette irrégularité chronique a poursuivi le club allemand dès le début de cette année 2024, s’inclinant successivement face à Francfort (0-1), Leverkusen (3-2) et Stuttgart (5-2) en championnat. Avec ces 3 revers, conjugués à la probable élimination en huitièmes de finale de C1 face au Real Madrid (défaite 0-1 mardi à domicile), le RB Leipzig a possiblement définitivement dit adieu à une saison riche en émotions. D’autant plus qu’il a aussi été éliminé d’une Coupe d’Allemagne dont il est double tenant du titre. Les coéquipiers de Xavi Simons (7 buts, 7 galettes) auront à cœur de retrouver la victoire après le match nul subi à Augsbourg la semaine dernière (2-2). Les Blanc et Rouge doivent l’emporter s’ils veulent rester au contact du Top 4 du championnat allemand.

Le constat de mi-saison sur le Borussia Mönchengladbach est loin d’être satisfaisant. Amputé de nombreux cadres au mercato estival tels que Marcus Thuram, Lars Stindl ou Ramy Bensebaini, le club noir et blanc n’a tout simplement pas enchaîné deux succès de suite en Bundesliga cette saison. Les victoires pourtant références face à Stuttgart (3-1) et Wolfsburg (4-0) en l’espace d’un mois n’ont été qu’un feu de paille puisque Gladbach n’a plus gagné sur les quatre matchs qui ont suivi, laissant notamment filer des points face aux mals classés Augsbourg (1-2) et Darmstdadt (0-0). Pire encore, la formation de Seaone n’est autre que la deuxième pire défense actuelle du championnat allemand, avec 41 buts encaissés et une moyenne de presque 2 pions ramassés dans les filets par rencontre. Seul petit rayon de soleil, le Borussia Mönchengladbach est toujours en lice pour la coupe d’Allemagne, affrontant un club de troisième division (Sarrebruck) début mars en quart de finale. Avec ce rendez-vous dans un coin de leurs têtes, les coéquipiers d’Alasane Pléa (7 buts cette saison) tenteront d’abord de creuser le dangereux écart qu’ils possèdent sur la zone de Bundesliga, mais difficile de résister à Leipzig dans son antre qui a d’ailleurs fait un très bon match mardi face au Real

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

