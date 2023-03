Pronostic Le Havre Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pronostic Le Havre Laval : Le HAC consolide sa première place

Présent depuis de nombreuses saisons en Ligue 2 maintenant, Le Havre est en très bonne posture cette année pour effectuer son retour au sein de l’élite. En effet, les hommes de Luka Elsner se reposent sur une grosse défense qui leur permet de truster la première place du classement avec 7 unités d’avance sur leur dauphin. Ils sont ainsi bien partis pour décrocher l’accession, voire le titre. Attention tout de même, car les coéquipiers de l’excellent milieu Richardson laissent échapper des points depuis quelque temps. Ils ont concédé 3 matchs nuls lors des 4 dernières journées, pour 1 victoire, et restent sur un partage des points à Grenoble (0-0). Le Havre compte bien reprendre sa marche en avant ce week-end et poursuivre son excellent parcours en tête de la Ligue 2.

En face, Laval occupe aujourd’hui le 14e rang de la Ligue 2 avec une avance plutôt confortable de 8 points sur la zone de relégation. À son avantage ces temps-ci, la formation basée en Mayenne a grappillé des places au classement grâce à 3 victoires obtenues lors des 7 dernières journées, pour 2 matchs nuls et 2 défaites. Il est toutefois important de signaler que ces succès ont été acquis face à des mal classés (Rodez, Dijon et Pau). La tâche s’annonce donc ardue ce week-end chez l’incontestable leader. Le week-end dernier, Laval n’a pas convaincu en s’inclinant à domicile contre Quevilly-Rouen (0-1). Dans son stade, Le Havre semble avoir les atouts pour décrocher la victoire ce samedi face à un adversaire abordable sur le papier et ainsi consolider son statut de leader de Ligue 2.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

