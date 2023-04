Pronostic Le Havre Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre se rapproche de la L1 face à Guingamp

Leader incontesté de la Ligue 2, le Havre se rapproche un peu plus de la Ligue 1 à chaque journée. Cependant, le club doyen possède toujours 7 points d’avance sur Bordeaux, et 9 sur le troisième, le FC Metz, et ne doit pas faiblir. Invaincu depuis un déplacement à Valenciennes en tout début de saison, le HAC maintient son rythme et conserve ses distances avec ses poursuivants. Tenu en échec par Metz et l’AS Saint-Étienne, le club havrais a renoué avec la victoire samedi dernier sur la pelouse d’une équipe paloise qui lutte pour son maintien (0-1). Arrivé cet hiver, Grandsir a marqué le but décisif pour sa formation. Dans son stade Océane, Le Havre a disputé 14 rencontres pour un bilan de 9 victoires et 5 nuls. De plus, les Havrais n’ont concédé que 7 buts à domicile dont 2 lors du dernier nul face à l’ASSE. Avec un collectif bien huilé et solide, Le Havre devrait selon toute vraisemblance retrouver la L1 à l’issue de cet exercice. Ce retour en grâce est à mettre à l’actif du duo Bodmer – Elsner qui réalise un excellent travail.

En face, Guingamp faisait également partie des outsiders pour la montée en Ligue 1. Bien rentrés dans leur saison, les Bretons se sont un temps mêlés à la course à la montée. Victime d’une grosse baisse de régime au début de l’hiver, l’En Avant a revu ses objectifs à la baisse. Actuellement, le club guingampais est calé à la 10e place avec seulement 7 points d’avance sur Laval, première formation relégable. Depuis quelques semaines, les hommes de Stéphane Dumont avaient retrouvé des couleurs en remportant plusieurs succès face au Paris FC (1-2), Valenciennes (3-1) ou Dijon (2-0). En revanche, les Bretons se sont inclinés lundi à la maison contre Bordeaux (0-1) qui lutte pour la montée. Solide depuis plusieurs journées, Guingamp est plus à l’aise loin du Roudourou. En effet, l’En Avant ne s’est incliné qu’à 3 reprises en déplacement face à Valenciennes, Quevilly Rouen et Caen en début de saison. Désormais lâché, Guingamp devrait logiquement perdre des points chez le leader.

