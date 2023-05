Pronostic Le Havre Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre retrouve la Ligue 1 face à Dijon

Auteur d’une saison remarquable, Le Havre est cependant contraint de jouer la montée lors de cette ultime journée face à Dijon. En prenant 1 seul point sur les 3 dernières journées (s’inclinant contre Annecy, puis à domicile face à Valenciennes), le leader de Ligue 2 se retrouve désormais dos au mur. La formation normande va devoir continuer à retrouver ses vertus comme le week-end dernier à Bastia. Menés une bonne partie du match, les Havrais ont égalisé en fin de match par la recrue Grandsir (1-1). Ce match nul permet aux Normands de n’avoir à prendre qu’un point ce vendredi pour valider leur montée. Pour décrocher le point nécessaire à la montée, Le Havre devrait s’appuyer sur son collectif, mené par le capitaine Lekhal. La mission ne sera toutefois pas simple, puisque la formation normande affronte une équipe dijonnaise qui lutte pour conserver sa place en Ligue 2.

L’arrivée de Pascal Dupraz, début avril, a eu un impact sur les résultats de Dijon. En effet, sa formation est invaincue avec un très bon bilan de 4 victoires et 4 nuls. Cependant, le club est toujours dans la zone rouge, à la 18e place. Ce vendredi, les Dijonnais sont quasiment obligés de s’imposer pour espérer se maintenir. Après avoir battu Amiens et Nîmes, le DFCO a connu une terrible désillusion face au Paris FC (1-1) le week-end dernier, car en s’imposant, les Bourguignons auraient certainement assuré leur place en Ligue 2. Adepte du maintien lors de la dernière journée, Dupraz pourrait sublimer ces hommes dans un stade Océane qui attend impatiemment de voir son équipe célébrer la montée en Ligue 1. Mais en retrouvant sa solidité défensive affichée depuis le début de saison et à domicile (1 seule défaite cette saison dans son enceinte), le HAC devrait parvenir à faire le job dans un stade Océane qui s’annonce bouillant.

