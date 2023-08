Pronostic Laval Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez enchaîne face à Laval

De retour en Ligue 2 l’an passé, Laval a obtenu son maintien grâce à une excellente dernière ligne droite au cours de laquelle les Tangos ont remporté 4 de leurs 5 derniers matchs. Cet été, le Stade a connu une vague de départs importante avec des éléments comme Maggiotti ou Elisor. Malgré ces mouvements, le club mayennais a réussi son entrée en disposant du SCO d’Angers (1-0) sur une réalisation de Sanna. Après le SCO, Laval retrouvait une autre formation reléguée de Ligue 1, Troyes. Face à un ESTAC ambitieux, Laval a montré ses limites en concédant une lourde défaite en déplacement (3-1). Arrivé au club cet été, l’ancien Nîmois et Dunkerquois Tchokounté a inscrit au stade de l’Aube son premier but avec les Tangos.

En face, Rodez a connu une intersaison spéciale avec les différentes tentatives de recours pour refaire jouer le match face à Bordeaux. Malgré toutes ces perturbations, le club aveyronnais s’est bien maintenu et a réalisé une préparation intéressante qui se confirme lors des premiers résultats. En effet, Rodez est allé prendre un très bon point à Ajaccio (1-1) tout juste relégué de L1, avant de prendre le meilleur sur l’AS Saint Etienne (2-1) lors de la dernière journée. Marqué par une campagne de dénigrement, Lucas Buades a de nouveau été le héros aveyronnais en inscrivant le but victorieux dans les dernières secondes. Fort de ces résultats, Rodez devrait être en mesure de prendre au moins un point face à une équipe lavalloise plus limitée.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

