Pronostic Las Palmas Getafe : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Getafe résiste à Las Palmas

De retour en Liga cet été, Las Palmas se comporte plutôt bien puisqu’il occupe la 11e place du classement. Le club des Canaris possède 10 points d’avance sur la zone de relégation. Après avoir connu une entame catastrophique de 5 journées sans le moindre succès, Las Palmas a redressé la barre en s’imposant 5 fois lors des 9 dernières. Lors de ce bon passage, le club insulaire a notamment dominé l’Atlético Madrid (2-1) qui est pourtant en grande forme. De plus, les partenaires de l’ancien Barcelonais Munir El Haddadi se sont qualifiés pour les 32e de finale de la Copa del Rey en dominant Manacor. Lors des 2 dernières journées en revanche, Las Palmas a été tenu en échec à domicile par Osasuna (1-1), et a subi un revers chez le Betis Séville (1-0).

En face, Getafe a connu également une entame de championnat compliquée avec des revers face à des équipes qui réussissent un très bon début de saison : Girona, le Real Madrid, et la Real Sociedad. Depuis sa dernière défaite contre le club de San Sebastian, Getafe s’est montré très solide avec 8 journées sans la moindre défaite. Lors de ce parcours, le club de la banlieue de Valence s’est signalée en signant de nombreux matchs nuls avec 6 matchs nuls. Actuellement, Getafe est en 8e position avec 19 points, soit un de plus que son adversaire du soir. Dans cette formation, on retrouve des éléments offensifs d’excellent niveau comme Mayoral (8 buts) ou Greenwood (2 buts). Impressionnant de solidité, Getafe devrait accrocher au moins le point du nul à Las Palmas.

