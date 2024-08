Pronostic Las Palmas FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le FC Séville va chercher un résultat à Las Palmas ?

Pour son retour dans l’élite l’an dernier, Las Palmas a disputé une excellente première partie d’exercice, conclue dans le Top 10. La suite fut en revanche de moins bonne facture, voire catastrophique, puisque le club insulaire a fini sur 14 journées sans la moindre victoire. Pour se préparer pour cette nouvelle saison, Las Palmas a disputé plusieurs rencontres amicales avec deux revers face à 2 formations italiennes, Côme et l’Inter. Les Insulaires ont notamment fini sur un nul face à Liverpool (0-0). Dans cette formation, on retrouve le portier néerlandais Cillessen mais aussi l’attaquant écossais McBurnie, arrivé de Sheffield.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le FC Séville a vécu une saison galère l’an passé, tout juste après un nouveau titre en Europa League. Après l’échec Quique Sanchez Florez a fini la saison et a été remplacé par l’ancien coach de … Las Palmas, Francisco Garcia Pimenta. Ce dernier a vu plusieurs joueurs quitter le club cet été, à l’image de Sergio Ramos, Lamela, Rafa Mir, Mejbri, Mariano Diaz et surtout le buteur En-Nesyri. Pour se renforcer, le club andalou a attiré Saul Niguez, Lokonga et le buteur nigérian Iheanacho. Pour son dernier match de préparation, le FC Séville a connu un lourd revers face à Liverpool (4-1) mais avait dominer Fulham juste avant (1-2). Déterminé à partir sur de bonnes bases et semblant toujours au-dessus sur le papier, le FC Séville devrait au moins accrocher un point lors de cette 1ère journée de Liga.

► Le pari « Victoire FC Séville ou match nul » est coté à 1,32 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 232€ (132€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « match nul » est coté à 3,10 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 410€ (310€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Las Palmas – FC Séville

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Las Palmas – FC Séville sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Las Palmas – FC Séville avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Las Palmas FC Séville encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Sergio Rico revient sur son accident et fait un appel du pied à son club formateur