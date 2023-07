Pronostic Klaksvik Ferencvaros : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Ferencvaros fait le taf face à Klaksvik

Le KI Klaksvik est l’une des formations les plus titrées aux Iles Féroé. Le KI est sur le point de rajouter une nouvelle ligne à son palmarès car il domine largement son championnat avec 12 points de plus que son 1er poursuivant le B36 Torshavn. En pleine forme, Klaksvik vient de remporter son 16e match consécutif en championnat. Impressionnant, le KI domine de la tête et des épaules avec un parcours parfait agrémenté de 44 buts inscrits pour 8 encaissés. Sur la scène européenne, le KI s’attend à des oppositions nettement plus relevées, à commencer par cette réception de Ferencvaros.

Depuis la saison 2019/20, Ferencvaros a mis la mainmise sur le championnat hongrois en enchaînant les titres. Les Verts et Blancs ont dominé l’an passé Kecskemeti et Debrecen pour s’adjuger leur 34e titre national. Engagé en Ligue Europa, le club hongrois s’était hissé en 8e de finale où il avait été dominé par le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Contraints de reprendre très tôt la saison, les Hongrois ont déjà plusieurs rencontres amicales dans les jambes, au cours desquelles ils ont concédé une seule défaite face au Red Bull Salzbourg (2-1). Dans cette formation, on retrouve de très bons éléments à l’image de l’ancien milieu d’Everton, Besic ou de l’attaquant marocain Mmaee. Habitué à disputer des matchs européens, Ferencvaros devrait faire le taf lors de ce déplacement dans les Iles Féroé en prenant le meilleur sur le KI Klaksvik.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

