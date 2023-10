Pronostic Japon Tunisie : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Japon poursuit sa série folle face à la Tunisie

Le Japon fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, depuis la Coupe du monde notamment, où il a battu l’Allemagne et l’Espagne en phase de poules. Sorti en tête du groupe, son parcours s’était arrêté en 8es de finale contre la Croatie aux TAB. Les Japonais poursuivent depuis sur leur lancée avec de très bons résultats, avec 5 victoires écrasantes de suite face au Salvador (6-0), au Pérou (4-1), à l’Allemagne (4-1), à la Turquie (4-2) et la semaine dernière contre le Canada (4-1). Nous noterons que Mitoma (Brighton, 18 sél, 7 buts), Doan (Fribourg, 39 sél, 6 buts), Kamada (Lazio, 30 sél, 6 buts) et Maeda (Celtic, 13 sél, 3 buts) ne seront pas présents sur le front de l’attaque, mais les remplaçants sont nombreux : Ueda (Feyenoord), Furuhashi (Celtic), Asano (Bochum), Minamino (AS Monaco), Junya Ito (Reims), Kubo (Sociedad), Nakamura (Reims)… Le milieu est lui aussi performant, avec les intéressants Endo (Liverpool) et Morita (Sporting).

Après une Coupe du monde honorable où elle a terminé 3e de sa poule, la Tunisie a récemment décroché sa qualification pour la prochaine CAN. Les Tunisiens ont disputé 3 matchs amicaux dernièrement, pour 1 victoire (3-1 contre l’Égypte), 1 nul (1-1 contre l’Algérie) et 1 défaite (0-4 contre la Corée) pour le premier match de cette tournée asiatique. Le sélectionneur aura à sa disposition quelques bons joueurs, dont le capitaine Msakni (93 sél, 20 buts), Sliti (ex-Lille), Laïdouni (Union Berlin, 34 sél), Skhiri (Francfort, 56 sél) ou le prometteur Mejbri (Man United). Peu d’absences à déplorer, mis à part l’expérimenté Khazri (Montpellier, 74 sél, 25 buts) qui a pris sa retraite internationale, ou le défenseur Dylan Bronn (Salernitana, 38 sél). Sur le papier, l’effectif japonais est bien meilleur, et la sélection est sur un nuage ces derniers temps. Après une lourde défaite des Tunisiens contre leurs compères coréens, les Japonais devraient eux aussi faire le job. Le buteur Furuhashi, auteur de 27 buts en 32 matchs avec le Celtic la saison dernière, devrait être aligné à la pointe de l’attaque, et aura l’occasion de planter un 5e but en sélection.

Le Japon sur une série folle de buts inscrits