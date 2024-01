Pronostic Guinée Sénégal : Analyse, cotes et prono du match de la CAN

Le Sénégal poursuit sa série de victoires contre la Guinée

La Guinée a connu deux éliminations successives en huitièmes de finale lors des deux éditions précédentes. Actuellement classée deuxième du groupe C, elle espère cette fois-ci aller plus loin dans la compétition. Les futurs adversaires du Sénégal ont bien entamé leur parcours en occupant la deuxième place après un match nul et une victoire. Lors du match d’ouverture, la Guinée a créé la surprise en obtenant un point contre le Cameroun (1-1). Après avoir partagé les points avec l’équipe camerounaise, la Guinée a remporté de justesse son duel contre la Gambie (1-0) lors d’une rencontre serrée. Parmi les joueurs de cette équipe, on retrouve des noms familiers de la Ligue 1 tels que Serhou Guirassy (Styttgart), Mohamed Bayo (Le Havre), Abdoulaye Touré (Le Havre), et Morgan Guilavogui (RC Lens). Le numéro 10 de la Guinée, Ilaix Moriba, s’est également illustré avec deux bonnes performances dans la compétition.

► DEUX BONUS EXCEPTIONNELS SUR LA CAN (vous pouvez profiter des 2) :

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour profiter de 10€ sans déposer d’argent chez ParionsSport ⇐ ⇐

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour profiter d’une COTE DOUBLÉE sur la CAN chez ZEbet ⇐ ⇐

Tenant du titre, le Sénégal ne déçoit pas depuis le début de la compétition. Sadio Mané et ses coéquipiers confirment qu’ils sont de sérieux prétendants pour la CAN 2024 en Côte d’Ivoire. Malgré un groupe difficile, le Sénégal a commencé en force contre la Gambie, remportant une victoire nette et précise (3-0). Dans un deuxième match qui s’annonçait serré contre le Cameroun, les joueurs d’Aliou Cissé ont rapidement éteint tout espoir pour leurs adversaires avec une nouvelle victoire (3-1). Ces trois points supplémentaires ont propulsé l’équipe sénégalaise à la première place du groupe C. Tenant du titre, le Sénégal dispose de l’un des meilleurs effectifs de la CAN, avec des joueurs d’expérience tels que Sadio Mané (Al-Nassr), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), et Édouard Mendy (Al-Ahli FC), ainsi que des jeunes confirmés ou prometteurs comme Pape Matar Sarr (Tottenham), Lamine Camara (Metz), et Iliman Ndiaye (OM). Le Sénégal devrait enchaîner comme Sadio Mané (buteur face au Cameroun)

► Le pari « Score exact : 2-0 Sénégal » est coté à 8,00 chez ParionsSport qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 90€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 10€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel CAN10

– Misez par exemple vos 10€ offerts sur ce pari

– S’il est gagnant, vous remportez 70€ (80€ du pari – 10€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à 90€ de bonus peu importe le résultat de votre 1er pari après dépôt.

► Le pari « Sadio Mané buteur » est coté à 3,80 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 90€ sur votre 1er pari (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 10€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel CAN10

– Vous avez aussi le droit à 90€ de bonus après dépôt peu importe le résultat de votre pari.

– Misez par exemple votre 1er pari de 90€ après dépôt sur ce pronostic

– S’il est gagnant, vous remportez 432€ (342€ du pari + 90€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 90€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 10€ récupérés SANS DÉPÔT à jouer !

► Le pari « Victoire Sénégal » est coté à 3,00 (au lieu de 1,50) chez ZEbet qui offre une cote DOUBLEE sur la CAN avec le code CANRDJ (100€ de gains supplémentaires maximum en paris gratuit).

► Profitez d’une cote doublée sur la CAN chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code CANRDJ lors de votre inscription.

– Vous avec le droit à une cote DOUBLEE sur votre 1er pari CAN

– La cote de votre pari passe de 3,00 au lieu de 1,50 !

– Misez par exemple 100€ que vous déposez sur ce pari et tentez de gagner 250€ (150€ en CASH + 100€ de paris gratuits retirés).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Cameroun – Gambie :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus + 10€ sans déposer avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Guinée Sénégal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Après Guinée-Gambie, les célébrations à Conakry ont fait six morts