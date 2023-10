Pronostic Grenade Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Villarreal se relance contre le promu Grenade ?

Depuis sa seule et unique victoire contre Majorque (3-2) lors de la 3ème journée, le promu Grenade est en panne. La dernière défaite en date sur la pelouse d’Osasuna (0-2) l’a plongé au fin fond du classement de Liga, à la 19ème place. Pour ne rien arranger, Granada devra faire sans l’attaquant Lucas Boyé et le milieu de terrain Gumbau (suspendus), l’ancien Clermontois Diedhiou, le gardien Raul Fernandez et le défenseur central prêté par le Real Madrid Jesus Vallejo sont indisponibles, comme l’israélien Shon Weismann (raisons personnelles). L’albanais Uzuni (3 buts cette saison) et le jeune international de la Roja, Bryan Zaragoza (5 buts en Liga), auteur d’un doublé face au FC Barcelone, seront deux éléments offensifs à surveiller.

Le début de saison de Villarreal n’est pas glorieux, en témoigne leur 14ème place au classement. Egalement engagé en C3 dans le même groupe que le Stade Rennais, qu’ils ont d’ailleurs battu (1-0), le sous marin jaune n’a pas joué la semaine dernière contre Haifa, en raisons des évènements qui se déroulent actuellement en Israël. L’équipe veut se relancer, après deux contre-performances contre Alaves (1-1), et Las Palmas (1-2). Toujours pas de Coquelin (rupture des ligaments croisés), de latéral droit Juan Foyth, ni de Denis Suarez ou encore Pino, blessés. Suspendu le week-end dernier, l’important Baena (4 passes décisives en 8 apparitions en Liga) fera son retour ce soir. L’attaque est bien garnie, avec Moreno et Sorlöth (4 buts chacun cette saison) qui devraient être titularisés. Avantage Villarreal qui doit absolument se relancer, et qui possède un effectif taillé pour l’Europe. Face à une équipe qui marque pas mal mais encaisse énormément (25 buts encaissés en 10 matchs), l’attaque du sous marin jaune devrait trouver la faille, notamment par ses deux attaquants Sorloth et Moreno.

