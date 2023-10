Pronostic Girona Celta de Vigo : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Girona, la belle aventure se poursuit face au Celta de Vigo

Girona est la sensation de ce début de saison en Liga. En effet, les Blanquivermells occupent la 2e place du classement général avec le même nombre de points que le Real Madrid. Les hommes de Michel (pas celui de l’OM) sont impressionnants puisqu’ils n’ont perdu qu’une seule fois, contre le Real (0-3). Lors de la 1re journée, Girona avait également perdu quelques points en réalisant le nul à San Sebastien face à la Real Sociedad (1-1). Lors des autres rencontres, la formation catalane s’est systématiquement imposée. Le week-end dernier, Girona s’est même amusé face à Almeria (5-2). Lors de cette rencontre, l’Ukrainien Dovbyk a brillé en signant un doublé, portant son total à 5 réalisations. À ses côtés, on retrouve Blind, Stuani, Couto ou Tsygankov. Ce vendredi, Girona va vouloir s’imposer pour mettre la pression sur le Real Madrid qui affronte le Barça le lendemain.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le Celta de Vigo se rapproche chaque année un peu plus dangereusement de la zone de relégation. Actuellement, la formation galicienne se trouve en 18e position, soit celle de premier relégable. Le Celta accuse pour le moment 2 unités de retard sur Majorque. Depuis son unique succès, obtenu à Almeria, le club de Vigo a enregistré 4 défaites face à Majorque, le FC Barcelone, Las Palmas et l’Atlético de Madrid, pour deux nuls contre Alaves et Getafe. Le week-end dernier, le Celta a chuté face au talent d’Antoine Griezmann, auteur d’un triplé en Galice avec l’Atlético (0-3). À noter que le portier Villar a été exclu lors de cette rencontre et manquera ce déplacement en Catalogne. Habituellement très performant, le capitaine Aspas ressent le poids des ans puisqu’il n’a toujours pas inscrit le moindre but. Ses compères d’attaque Bamba et Larsen ne sont pas spécialement beaucoup plus efficaces avec respectivement 1 et 3 buts au compteur. Incroyable depuis l’entame du championnat, Girona devrait s’imposer et prendre de l’avance sur le Real et le Barça.

► Le pari « Victoire Girona » est coté à 1,77 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 177€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « plus de 2,5 buts » est coté à 1,65 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 165€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Dovbyk buteur » est coté à 2,12 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 212€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Girona – Celta Vigo avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Girona Celta Vigo encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Celta Vigo Girona : Analyse, cotes et prono du match de Liga