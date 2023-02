Pronostic Girona Almeria : Analyse, cotes et prono sur le match de Liga

Gérone costaud à domicile face à Almeria

Club partenaire de Manchester City, Gérone se comporte plutôt bien en Liga. Promus l’été dernier, les Blanquivermelis sont bien calés dans le ventre mou du championnat (11e), mais avec seulement 4 points d’avance sur la zone de relégation. Depuis la reprise, Gérone a souffert loin de ses bases, avec notamment un revers le week-end dernier sur la pelouse de Cadix (2-0). En revanche, les hommes de Michel se montrent très solides à domicile depuis l’entame de saison, avec seulement 3 revers concédés face au Celta Vigo, la Real Sociedad et plus récemment contre le FC Barcelone (0-1). Lors de son dernier match à domicile, Gérone avait réalisé une très bonne opération en dominant Valence (1-0) dans un match important pour le maintien. Dans cette équipe, on retrouve des éléments comme l’Ukrainien Tsygankov, récemment arrivé au club, Castellanos ou Stuani qui revient de suspension.

► 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Almeria est dans une situation un peu plus précaire avec une 15e place au classement et deux unités d’avance sur Valence, première formation relégable. Battus lors des 2 dernières journées, les Rojiblancos doivent réagir pour ne pas chuter au classement, car la partie basse du tableau est très intense en Liga avec pas moins de 9 équipes seulement séparées par 4 points. Almeria ne doit pas être rassuré, car le club andalou n’a pas remporté la moindre rencontre loin de ses bases depuis le début de saison. Avec 3 nuls et 7 défaites en 10 déplacements, les Rojiblancos possèdent même le pire bilan de la Liga loin de ses bases. Solide à domicile, Gérone devrait prendre le meilleur sur Almeria en grosses difficultés à l’extérieur.

► Le pari « victoire Gérone » est coté à 1,82 chez Unibet qui vous accueille avec un bonus de 100€ en utilisant le code « SOFOOT ».

► Profitez d’un bonus de 100€ chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 182€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Gérone – Almeria :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Gérone Almeria encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !