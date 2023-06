Pronostic Gibraltar France : Analyse, cotes et prono du match des Bleus (+100€ de Bonus PEU IMPORTE le résultat de votre pari)

Les Bleus font leur retour, avec un match largement à leur portée ce vendredi du côté de Gibraltar. Pour parier sur ce match, ParionsSport En Ligne vous offre 100€ sur votre 1er pari (Misez 100€ et recevez 100€ de bonus) PEU IMPORTE son résultat. Et nous, on vous donne nos pronostics Gibraltar – France

Nos pronostics Gibraltar – France

Un Gibraltar trop faible

201e nation au classement FIFA, Gibraltar fait partie des sélections les plus modestes sur l’échiquier du football mondial. La sélection acceptée par la FIFA au XXIe siècle n’a jamais disputé une grande compétition internationale. Pour leur entrée en lice dans ces éliminatoires de l’Euro, Los Llanis ont subi deux revers sur le même score de 3-0 face à la Grèce à domicile et contre les Pays-Bas à Rotterdam. Insuffisamment armé pour pouvoir lutter, Gibraltar n’a remporté que 4 matchs lors de ses 40 derniers disputés, et cela face à d’autres nations très modestes comme Andorre, le Liechtenstein (par 2 fois) et San Marin. Lors des éliminatoires pour le dernier Mondial, Gibraltar fait partie des rares équipes à n’avoir récolté aucun point. Lors de la dernière Ligue des Nations, les protégés de Julio César Ribas ont fait légèrement mieux avec un point glané, lors d’un nul contre la Bulgarie, et ils vont donc redescendre en Ligue D.

La France a bien démarré

Finaliste malheureuse de la dernière Coupe du Monde, l’équipe de France est désormais tournée vers la conquête de l’Europe, où elle ne s’est plus imposée depuis l’an 2000. Suite à la finale atteinte au Qatar, Didier Deschamps a été confirmé dans ses fonctions de sélectionneur. Le Bayonnais a su remotiver ses hommes qui ont parfaitement lancé leur campagne des éliminatoires de l’Euro. En effet, lors de la 1re journée, les Tricolores ont surclassé au Stade de France une équipe des Pays-Bas amputée de plusieurs cadres (4-0). Porté par un excellent Kylian Mbappé, nommé capitaine depuis la retraite internationale de Lloris, la sélection française a pris une option sur la 1re place du groupe. Forts de ce succès, les Bleus ont par la suite bien négocié un déplacement à Dublin face à une équipe d’Irlande combative (0-1). Grâce à un très beau but de Pavard mais aussi à une prouesse de Mike Maignan, la France a réussi un début parfait avec 6 points, 5 buts inscrits et aucun encaissé.

Des absences chez les Bleus

L’effectif de Gibraltar est plutôt inconnu pour le grand public, puisque la majeure partie des joueurs évolue au sein du championnat local. On retrouve donc les très expérimentés Roy Chipolina (40 ans) et son cousin Joseph (35 ans) mais aussi l’attaquant Lee Casciaro (41 ans). L’un des rares à évoluer à l’étranger est le jeune Nicholas Pozo qui défend les couleurs de Cadix mais pas das l’équipe première.De son côté, Didier Deschamps a vu plusieurs cadres prendre leur retraite à l’issue du Mondial, comme Lloris, Mandanda ou Varane. Le technicien tricolore garde un effectif compétitif avec en figure de proue son nouveau capitaine Kylian Mbappé, toujours aussi performant en Bleu. Depuis la fin du Mondial, DD a opéré à quelques modifications avec une nouvelle charnière composée d’Upamecano et Konaté, qui a montré de bonnes dispositions lors de ses premiers matchs. De plus, avec Mike Maignan, la France possède certainement l’un des meilleurs gardiens du monde actuellement. Auteur d’une dernière ligne droite incroyable avec son club, Grizou est devenu l’un des cadres des Tricolores. Offensivement, Olivier Giroud est toujours bel et bien présent mais doit faire face à l’émergence de Randal Kolo Muani. Blessé lors de la Coupe du Monde, Christopher Nkunku effectue logiquement son retour, tout comme Ousmane Dembélé, absent lors du dernier rassemblement. Initialement prévu dans le groupe, Mendy et Rabiot ont déclaré forfait et ont été suppléés par Veretout et Kamara.

Les compos probables pour Gibraltar – France: Gibraltar : Coleing – Olivero, Chipolina, Sergeant, Ronan – Britto, Lopes, Casciaro – Torrilla, Coombes, Valarino. France : Maignan – Pavard (ou Koundé), Konaté, Upamecano, Theo Hernandez (ou Camavinga) – Griezmann, Tchouameni, Camavinga (ou Fofana) – Dembélé, Giroud (ou Kolo Muani), Mbappé.

La France enchaîne face à Gibraltar

Ce vendredi, l’équipe de France, qui a remporté ses 2 premières rencontres (4-0 face aux Pays-Bas et 1-0 en Irlande) part largement favorite face à Gibraltar qui a perdu ses deux premiers matchs 3-0 dans ce groupe. Dans cette affiche totalement déséquilibrée, la France ne devrait pas rencontrer de difficultés face à des joueurs plus habitués à disputer la « Sunday League » de Gibraltar. Avec les Dembélé, Nkunku, Kolo Muani ou Mbappé, les Tricolores ont une puissance de frappe incroyable qui devrait leur permettre de se rendre ce match facile. Ayant toujours envie de soigner ses statistiques, le natif de Bondy voudra améliorer son bilan actuel de 2 buts en 2 matchs dans ces éliminatoires. En s’imposant ce vendredi, les Bleus confirmeraient leur 1ere place de groupe avant un déplacement plus compliqué en Grèce lundi.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

