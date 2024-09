Pronostic Géorgie Tchéquie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Géorgie sur la lancée de l’Euro face à la Tchéquie

Pour sa première qualification à l’Euro, la Géorgie a réussi un très beau parcours. Les hommes de Willy Sagnol avaient pourtant largement perdu contre la Turquie pour leur entrée en lice mais ont ensuite tenu tête à la Tchéquie qu’elle retrouve donc ce soir en Ligue des nations. Pour son dernier match de poule, les Géorgiens ont réussi un exploit en dominant le Portugal (2-0). Qualifiée en huitièmes de finale, la Géorgie a parfaitement lancé son match en ouvrant le score contre l’Espagne mais a ensuite subi la domination de la Roja (4-1). Malgré cette défaite face au futur lauréat, le parcours des Croisés est d’excellente facture. Pour ce premier rassemblement après l’Euro, Sagnol est resté dans la continuité en convoquant Davitashvili, Kochorashvili, Mikautadze et la star Kvaratskhelia.

De son côté, la Tchéquie fut également présente à l’Euro 2024. Contrairement à la Géorgie, la Tchéquie n’est pas parvenue à se qualifier pour les 8es de finale. En effet, les Tchèques ont seulement obtenu un point lors du tournoi lors du nul justement face à ces mêmes Géorgiens. Lors des autres rencontres, les partenaires de Barak ont été dominés par la Turquie et le Portugal. Malgré cet échec, l’ancien Stéphanois Ivan Hašek a été maintenu à son poste et a convoqué ses hommes forts que sont Schick, Hložek, Souček, ou Coufal. Devant son public, la Géorgie va vouloir fêter et confirmer son excellent parcours à l’Euro en accrochant au moins la Tchéquie. Un nouveau match nul n’est pas à exclure.

