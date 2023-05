Pronostic Fiorentina Inter Milan : Analyse, cotes et prono de la finale de Coupe d’Italie

L’Inter décroche la Coppa Italia face à la Fiorentina

Ce mercredi, la Fiorentina affronte l’Inter au stade Olympique de Rome dans le cadre de la finale de la Coppa Italia. Il s’agira de la 1re finale de la saison pour ces 2 formations qui auront une autre échéance, sur la scène européenne. En effet, Florentins et Intéristes partagent la particularité d’être respectivement en finale de Conference League et de Ligue des Champions. En Serie A, la Viola est 11e et ne joue plus rien. Pour atteindre cette finale, les Toscans ont eu un parcours plutôt clément avec des affrontements face à la Sampdoria, la Cremonese, le Torino ou Ascoli. Le week-end dernier, Italiano avait préservé ses cadres lors du déplacement chez ce même Torino (1-1). Cette fois, les Cabral, Ikoné, Milenkovic, ou Amrabat devraient être de la partie ce mercredi au stade Olympique. Sur son parcours européen, la Fio’ a montré de bien meilleures dispositions loin de ses bases qu’à domicile, décrochant notamment sa place en finale lors des prolongations à Bâle (1-3).

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Dans ce sprint final, les Nerazzurri sont engagés sur tous les tableaux. En Serie A, l’Inter se trouve en 3e position, avec pour futurs adversaires l’Atalanta Bergame et le Torino. La semaine passée, l’Inter s’est logiquement qualifiée pour la finale de la C1 en dominant le Milan AC au retour (1-0, 3-0 en cumulé). De retour au plus haut sommet européen, la formation lombarde espère évidemment remporter le trophée face à Manchester City. En prévision de cette finale et dans un schéma classique dans cette fin de saison, Inzaghi avait effectué un turnover lors du déplacement à Naples (3-1). Lors de cette rencontre, les Nerazzurri se sont retrouvés en infériorité numérique et ont lourdement chuté (3-1). Ce mercredi, le XI probable des titulaires devrait ressembler fortement à celui aligné contre le Milan AC en Ligue des Champions, à l’exception de Mkhitaryan, blessé. Buteur lors du match retour face à Milan, Lautaro Martinez (25 bus cette saison) devrait être accompagné par Edin Dzeko, tandis que Lukaku devrait conserver son rôle de joker. Vainqueur de 8 de ses 9 derniers matchs dans cette dernière ligne droite, l’Inter devrait trouver la faille face à la Fiorentina et décrocher la Coppa Italia.

► Le pari « victoire Inter » est coté à 2,00 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 200€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Martinez buteur » est coté à 2,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 250€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Fiorentina – Inter :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Fiorentina Inter encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

L'Inter battue par la Fiorentina