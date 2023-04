Pronostic Fiorentina Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Fiorentina poursuit sa série d’invincibilité face à l’Atalanta

Engagé en Conference League jeudi, la Fiorentina a fait un grand pas vers la qualification pour les demi-finales. En effet, les Toscans se sont largement imposés sur la pelouse du Lech Poznan (1-4) avec notamment un but du Français Jonathan Ikoné et de l’excellent buteur Cabral. Cette victoire confirme l’excellente dynamique actuelle de la Viola qui est invaincue lors des 13 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Lors de ce passage, les Florentins ont signé 11 victoires pour 2 nuls. En Serie A, la Fio’ a profité de sa bonne forme pour remonter à la 9e place à seulement 7 points de la dernière place qualificative, occupée par… l’Atalanta. En plus de ses bons parcours en championnat et en Conference League, la Viola a fait un grand pas vers la finale de la Coppa Italia en s’imposant sur la pelouse de Cremonese en demi-finale aller (0-2). Le coach Italiano pourrait faire un peu tourner contre la Dea, notamment devant où l’ancien Merengue Jovic (11 buts cette saison) prendrait la place de Cabral.

En face, l’Atalanta avait réalisé une bonne première partie de saison mais souffre depuis la fin du Mondial. En effet, alors dans le Top 4 de Serie A, la Dea a reculé en 6e position avec 4 points de retard sur le Milan AC, 4e. Lors des 7 dernières journées, l’Atalanta ne s’est imposé qu’à deux reprises face à deux équipes de seconde partie de tableau, Empoli et Cremonese. Le week-end dernier, la Dea s’est faite surprendre à domicile par Bologne (0-2). A l’instar de son équipe, Lookman est moins bien avec un seul but lors des 9 derniers matchs qu’il a disputés. Dans cette équipe, on retrouve également la pépite danoise Hojlund qui attise les convoitises des grands clubs européens. En pleine confiance et à domicile, la Fiorentina devrait accrocher au moins le nul face à une Dea qui gagne moins.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

