Pronostic FC Séville Valence : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Séville démarre fort face à Valence

La Liga nous offre une affiche plaisante entre deux institutions du foot espagnol lors de cette première journée avec ce FC Séville face à Valence. Auteur d’une entame catastrophique l’an passé, le club andalou s’est relancé lors de l’arrivée de Mendilibar en mars. En effet, le coach espagnol a permis à son équipe de se maintenir mais il a également perpétuité la réussite du FC Séville en Europa League. Victorieux de la Roma au terme d’une rencontre très intense, le club sévillan a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès et se prépare à affronter Manchester City en SuperCoupe d’Europe. Cet été, le FC Séville a disputé de nombreuses rencontres amicales avec au final des résultats convaincants : 5 succès, 1 nul et deux défaites. Au niveau de l’effectif, le club a perdu les Gueye, Rekik, Telles et Gil (pas des titulaires indiscutables), mais a définitivement recruté le défenseur français Badé. De plus, le marocain En-Nesyri, malgré des convoitises, devrait poursuivre l’aventure en Andalousie, tout comme les Lamela, Rafa Mir ou Ocampos.

En face, le FC Valence n’est plus le club qui luttait pour les premières places du classement en Liga. Depuis maintenant quelques saisons, le club Ché doit même se battre pour conserver sa place en Liga. Mal en point l’an passé, la formation valencienne s’est relancée sous la houlette de Ruben Baraja. L’ancien joueur du club a grandement participé à l’obtention du maintien, avec seulement 2 revers concédés lors des 9 dernières journées. Sur la lancée de cette dernière ligne droite, Valence a signé une très bonne préparation qui se traduit par 4 victoires (Nottingham, Trnava, St Gallien et Alaves) pour un revers face au Aston Villa d’Unai Emery. Cet été, le club a perdu les Cavani, Gonzalez, ou Kluivert, et l’excellent milieu de terrain Yunus Musah qui a succombé aux sirènes de l’AC Milan. Titré en C3 et évoluant à domicile ce vendredi, le FC Séville semble mieux armé que le FC Valence et devrait débuter par un succès lors de cette 1ère journée.

