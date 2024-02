Pronostic Everton Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Everton se réveille face à Crystal Palace

Sanctionné de 10 points de pénalité pour un manquement aux règles financières, Everton a logiquement pris un coup sur le casque. Relégables, les Toffees ont cependant perdu 1 seule fois lors des 5 dernières, face à Manchester City lors du dernier week-end. Problème pour le club de la Mersey, il ne gagne plus en championnat où il enchaîne les nuls (4 sur la période dont le dernier à domicile face à Tottenham 2-2). La dernière victoire d’Everton remonte au 17 janvier, et à son match de Cup joué à domicile face à… Crystal Palace (1-0).

N’ayant que 5 points d’avance sur Everton, Crystal Palace serait derrière son adversaire du soir si ce dernier n’avait pas été sanctionné. En plus d’avoir été éliminé en Cup, le club londonien n’est pas au mieux en Premier League puisqu’il a perdu ses deux derniers matchs : en déplacement à Brighton (4-1) et à domicile face à Chelsea (3-1). Palace reste en plus sur 4 défaites consécutives en déplacement. A domicile, Everton pourrait en profiter pour retrouver le chemin de la victoire. Dominic Calver-Lewin (3 buts) tentera de retrouver, lui, le chemin des filets face à une défense qui encaisse beaucoup de buts.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

