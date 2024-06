Pronostic Etats-Unis Brésil : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Brésil et Endrick enchaînent contre les Etats-Unis

A quelques semaines du début de la Copa America, les Etats Unis ne s’attendaient pas à subir un lourd revers à domicile face à la Colombie (1-5). Rapidement débordée, la sélection américaine a encaissé 2 buts dans les 20 premières minutes dont un bijou de Borre. Au retour des vestiaires, l’ancien Lillois Weah pensait avoir fait le plus dur en réduisant le score mais a vu ensuite ses coéquipiers s’effondrer avec 3 nouveaux buts concédés dans le dernier quart d’heure. Vainqueur de la Ligue des Nations dans la zone Concacaf, les Etats Unis semblaient être l’un des invités de la Copa America le plus armé pour rivaliser avec les meilleures nations sud-américaines. Ce résultat montre qu’il y a toujours un niveau d’écart. Dans cette équipe, on retrouve aussi des éléments de qualité comme le capitaine Pullsic, l’attaquant monégasque Balogun, Reyna de Forest, McKennie de la Juve, les Cottagers Ream et Robinson, le portier Turner, Musah du Milan AC ou Tilman du PSV.

En face, le Brésil semble reparti sur de bien meilleures bases depuis que Junior Dorival a repris en mai la Seleção. En effet, le nouveau sélectionneur a lancé son mandat par un succès contre l’Angleterre (0-1) à Wembley avant de signer un nul spectaculaire contre l’Espagne (3-3). La semaine passée, la sélection brésilienne a confirmé son embellie face au Mexique (2-3). Après avoir pris une avance de 2 buts grâce à Pereira et Martinelli, servis par les joueurs de Girona Savio et Couto, le Brésil a vu le Mexique revenir en égalisant dans le temps additionnel. Entré en cours de jeu, Endrick s’est de nouveau distingué en offrant la victoire à son équipe quelques secondes plus tard. Le futur joueur du Real Madrid a marqué lors des 3 derniers matchs avec le Brésil, et il pourrait cette fois débuter. De son côté, Vinicius Junior, excellent avec son club doit passer un palier en sélection pour être leur nouveau leader, en l’absence de Neymar. Sur une très bonne dynamique, le Brésil devrait enchainer en déplacement un succès contre les Etats Unis, largement dominés par la Colombie.

