Pronostic Espagne Zambie : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

L’Espagne sans pitié

Nouvelle affiche très déséquilibrée dans ce groupe C de la Coupe du monde féminine entre l’une des favorites à la victoire finale, l’Espagne, qui affronte une bien moins redoutable équipe de Zambie. 1/8ème de finaliste il y a 4 ans en France, l’Espagne a depuis progressé et a notamment atteint les quarts de finale de l’Euro lors des trois dernières éditions. Constituée de joueuses présentes dans leur immense majorité dans les grands clubs du pays tels que le Barça, le Real ou l’Atlético, la Roja affiche un niveau très intéressant comme elle l’a prouvé lors de son entrée en lice dans ce Mondial où elle a dominé de la tête et des épaules le Costa Rica. Et si le score a finalement été plutôt convenable (victoire 3-0), les Ibériques ont tiré 46 fois au but mais elles ont fait preuve de maladresse dans le dernier geste en ne cadrant que 12 fois.

Cependant, cette statistique assez impressionnante en dit long sur le potentiel des Espagnoles qui défient ce mercredi l’une des moins bonnes formations de cette Coupe du monde, la Zambie. Celle-ci a d’ailleurs connu un baptême du feu très délicat le week-end dernier en se faisant étriller par le Japon (5-0) sans jamais pouvoir tirer au but dans la rencontre.Trop faible techniquement, cette formation ne semble pas en mesure de pouvoir rivaliser avec l’Espagne qui devrait s’imposer avec une marge sans doute assez considérable dans cette rencontre.

