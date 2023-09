Pronostic Équateur Uruguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026

L’Uruguay, le vent de jeunesse face à l’Équateur

L’Équateur avait été la très bonne surprise du dernier championnat éliminatoire d’Amérique du Sud qualificatif pour le Mondial 2022. En effet, la Tri avait décroché sa place pour le Qatar, en finissant 3e de cette Zone AmSud. Éliminée dès la phase de groupes, mais sans démériter, la sélection équatorienne espère rééditer cette performance pour enchaîner une 2e participation de rang à la Coupe du monde. Pour son 1er match de ces éliminatoires, l’Équateur s’est incliné en Argentine (1-0) sur un but de Messi. Ce mardi, les Équatoriens comptent sur le soutien de leur public pour accrocher des points. Souvent performant à la maison, l’Équateur se méfie de cette nouvelle Uruguay, version Bielsa. La Tri dipose dans ses rangs d’excellents joueurs comme le capitaine Valencia, le plus gros transfert de l’histoire de la PL entre équipes anglaises, Caicedo, ou le latéral des Seagulls Estupinan.

En face, l’Uruguay a été l’une des nations les plus solides de ces 10 dernières années dans la zone AmSud. Mais à la suite d’une élimination précoce lors du dernier Mondial, la fédération uruguayenne a réussi un gros coup en attirant Marcelo Bielsa. Passé par Marseille et Leeds, le coach argentin a laissé une excellente image dans ces clubs. Comme un symbole du renouveau espéré, Bielsa s’est privé des expérimentés Cavani et Suárez pour ce rassemblement, pour confier les rênes à Valverde et Nunez. Ces deux hommes se sont mis en évidence lors de la très belle victoire face au Chili (3-1), même si le buteur de Liverpool n’a pas marqué. Il aura sans doute les dents longues lors de ce 2e match. Porté par ce succès, l’Uruguay semble en mesure d’enchaîner en prenant au moins un point face à une sélection équatorienne pas simple à bouger à la maison.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

