Pronostic Écosse Géorgie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

L’Écosse confirme face à la Géorgie

La sélection écossaise fut la seule nation britannique à rater le rendez-vous de l’Euro 2016 en France. Marquée par cette désillusion, l’Écosse s’est bien reprise en participant au championnat d’Europe 2020. En revanche, les hommes de Steve Clarke ont perdu lors des barrages face à l’Ukraine dans l’optique de décrocher un ticket pour la Coupe du Monde au Qatar. Auteur d’une excellente Ligue des Nations, l’Écosse a remporté son groupe et évoluera lors de la prochaine campagne en Ligue A. Sur la lancée de cet excellent résultat, la sélection écossaise réalise un tonitruant début d’éliminatoire pour l’Euro 2024 avec un sans-faute réalisé jusque-là. Lors de la 1re journée, les partenaires d’Andy Robertson ont logiquement pris le dessus sur Chypre (3-0). Ensuite, l’Écosse a réalisé un exploit en dominant l’Espagne (2-0) à Hampden Park, sur un doublé du Red Devil Scott McTominay. En pleine confiance suite à cette victoire, les Écossais sont allés chercher un très beau succès en Norvège face à la bande à Odegaard et Haaland. Buteur sur penalty, le Skyblue pensait lancer son équipe vers la victoire. C’était sans compter sur le fameux fighting-spirit écossais. En effet, les protégés de Steve Clarke ont renversé le match lors des 5 dernières minutes avec des buts de Dykes et McLean. Suite à ce succès, l’Écosse a profité de l’absence de l’Espagne, engagée dans le Final 4 de la Ligue des Nations, pour conforter sa 1e place du groupe. En s’imposant ce mardi, les Écossais feraient un grand pas vers la qualif’ pour le prochain Euro en prenant 8 points d’avance sur un adversaire direct.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

De son côté, la Géorgie est une nation émergente sur la scène européenne. Depuis son indépendance, la Géorgie n’a jamais participé à une phase finale de compétition internationale. Sous la houlette de Willy Sagnol, la sélection géorgienne est en pleine progression comme elle l’a démontré lors de la dernière Ligue des Nations en remportant son groupe devant des sélections comme la Bulgarie, ou la Macédoine du Nord. Tombée dans une poule relevée lors de ces éliminatoires pour l’Euro, la Géorgie va tenter de décrocher son ticket pour l’Euro 2024. Pour son entrée en lice, la bande à Sagnol n’avait pas pu faire mieux qu’un nul contre la Norvège (1-1) sur une réalisation du meilleur joueur de Ligue 2, Mikautadze. Les joueurs de L2 ont brillé lors de la 2e journée puisque l’attaquant messin et celui de Bordeaux Davitashvili ont inscrit les deux buts de leur équipe lors du succès à Chypre (1-2). Ce mardi, la Géorgie pourrait se replacer dans le cadre de la qualification mais doit ramener un résultat d’Écosse. Sagnol peut s’appuyer sur une génération talentueuse avec notamment le récent champion d’Italie, Kvaratskhelia, le Messin Mikautadze ou le portier du FC Valence Mamardashvili. Impressionnant dans ce début des éliminatoires, l’Écosse devrait enchaîner une 4e victoire et réaliser ainsi un gros coup dans l’optique de la qualif’.

► Le pari « Victoire Ecosse » est coté à 1,48 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 196€ (296€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire Écosse et moins de 3,5 buts » est coté à 1,86 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 272€ (372€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Dykes buteur » est coté à 2,65 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 430€ (530€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Écosse – Géorgie :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Ecosse – Géorgie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La Norvège se liquéfie contre l'Écosse