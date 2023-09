Pronostic Dunkerque Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez, solide à Dunkerque

Dunkerque aura seulement mis un an avant de retrouver la Ligue 2. La formation nordiste fut l’un des grands acteurs de cette folle saison de National, qui lui a permis de retrouver la L2. Plutôt bien rentré dans ce nouvel exercice, Dunkerque a accroché un match nul (2-2) face à Troyes en remontant un handicap de 2 buts et en signant dans la foulée leur 1re victoire de la saison au Roudourou face à Guingamp (0-1). A l’image de l’irrégularité générale qui règne en L2, le club nordiste s’est incliné derrière à 2 reprises face à Annecy (3-0) et contre Angers (1-0). Dernièrement, le club dunkerquois a redressé la barre en accrochant deux nuls face à Ajaccio (2-2) et contre Grenoble (0-0). Avec 6 points au compteur, Dunkerque se trouve aux portes de la zone de relégation et serait inspiré de s’imposer pour ne pas basculer du mauvais côté.

Sauvé lors de la dernière journée la saison passée avec une victoire finalement sur tapis vert face à Bordeaux (3-0), Rodez a très bien lancé son nouvel exercice avec un nul à Ajaccio (2-2) et en dominant à domicile l’AS Saint-Etienne (2-1) grâce à un but de Buades dans le temps additionnel. La suite fut moins réjouissante avec une défaite sur la pelouse d’une équipe lavalloise aujourd’hui leader, et une contre-performance à domicile face à Valenciennes (0-1). Malmené à Pau pendant 45 minutes, Rodez s’est arraché pour accrocher un nul dans le Béarn (2-2). Sur la lancée de ce résultat, la bande à Santini nous a offert un peu le même type de scénario la semaine passée face à Angers. Rapidement mené au score, Rodez a été impressionnant en seconde période en inscrivant 4 buts (4-1). Sur une excellente dynamique, la formation aveyronnaise dispose des armes pour ramener un résultat de Dunkerque.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

