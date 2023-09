Pronostic Dunkerque Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble toujours aussi solide à Dunkerque

Il aura donc seulement fallu 1 année à Dunkerque pour retrouver la Ligue 2. Les Nordistes ont dû attendre l’ultime journée de National pour savourer leur montée. Pour leur retour en L2, les Dunkerquois ont affiché un très bel état d’esprit pour combler un retard de 2 buts face à Troyes (2-2). Sur la lancée de cette remontada, Dunkerque est allé arracher une victoire à Guingamp (0-1), mais la suite fut en revanche moins simple avec deux revers de rang contre Annecy (3-0) et Angers (0-1). Lors de la dernière journée disputée avant la coupure internationale, la formation nordiste est allée chercher un excellent point du nul à Ajaccio (2-2), tout juste relégué de Ligue 1.

En face, Grenoble sort d’un exercice assez tranquille, fini en milieu de tableau. Bien rentrés dans leur saison, les Grenoblois sont allés s’imposer à Geoffroy-Guichard lors de l’ouverture du championnat grâce à Bamba. Sur la lancée de ce succès, les Isérois ont récidivé contre le Paris FC (2-0). Ensuite, le GF38 a enchaîné 3 matchs nuls sur le même score de 0-0 face à Troyes, Auxerre et Bastia. Malgré un début de calendrier démentiel, Grenoble s’est très bien comporté et reste à ce jour la seule formation invaincue de Ligue 2. Il est aussi important de noter que la formation iséroise, toujours coachée par l’ancien défenseur central Vincent Hognon, n’a toujours pas concédé le moindre but. Solide, Grenoble devrait conserver son invincibilité lors de ce déplacement chez le promu dunkerquois.

