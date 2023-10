Pronostic Dortmund Werder : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund reçu 5 sur 5 face au Werder Brême

Dortmund a débuté cette nouvelle saison avec la gueule de bois. En effet, après des années de domination bavaroise, le Borussia avait la possibilité de mettre fin à cette hégémonie mais a craqué lors de la dernière journée en étant tenu en échec par Mayence (2-2). Marqués par cette désillusion, les Marsupiaux ont également perdu des joueurs importants comme Bellingham, parti au Real Madrid et Guerrero qui a rejoint le Bayern. Après des débuts logiquement délicats, ça va mieux pour Dortmund. En Bundesliga, le BVB est toujours invaincu avec un bilan de 5 victoires pour 2 nuls, et en C1 la défaite à Paris a été légèrement gommé par un nul face à Milan. Ce qui est important de noter c’est qu’après une entame poussive, Dortmund reste sur 4 succès consécutifs en championnat face à Fribourg, Wolfsbourg, Hoffenheim et l’Union Berlin. Pas toujours brillant, le Borussia s’appuie sur son potentiel offensif pour accrocher des résultats. Arrivé en fin de mercato, Fullkrug s’est parfaitement intégré dans son nouveau club avec 2 buts inscrits sur les 2 dernières journées. Le grand buteur a aussi marqué sur les 2 matchs de l’Allemagne pendant la trêve. Ce vendredi, le BVB va vouloir mettre la pression sur ses adversaires en prenant le meilleur sur le Werder Brême.

En face, le Werder connaît une entame plus compliquée. En effet, l’ancien club de Johan Micoud se retrouve en 14e position avec seulement 2 points de plus que le 1er relégable. Dans ce début de saison, le club de Brême a seulement remporté deux rencontres face aux actuels deux derniers du championnat, Mayence (4-0) et le FC Cologne (2-1). Lors des autres matchs, le Werder s’est incliné contre le Bayern, Fribourg, Heidenheim, Darmstadt et Hoffenheim. De plus, l’équipe entraînée par Werner a été sortie de la Coupe d’Allemagne par une équipe évoluant dans les échelons inférieurs. Au regard de leur dynamique, Dortmund devrait s’imposer face à un Werder en difficulté en ce début de saison.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

