Pronostic Crystal Palace Sheffield United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Les Eagles de Palace prennent leur envol face à Sheffield United

Quinzième de Premier League, Crystal Palace ne possède que 5 points d’avance sur la zone de relégation. Tranquille depuis de nombreuses saisons en PL, les Eagles se retrouvent à devoir lutter pour leur maintien. Si Roy Hodgson avait permis à la formation londonienne de se maintenir, son maintien à la tête du club n’avait pas été bien perçu par les supporters. Ce nouvel exercice confirme ce ressenti puisque le jeu proposé par l’ancien sélectionneur anglais n’est pas efficace. Pour sa dernière sortie, Palace a été balayée par Arsenal (5-0). Avec une seule victoire lors des 10 dernières journées, le club du Sud de Londres a intérêt à se réveiller pour ne pas se retrouver menacé. En décembre, Palace avait profité du retour de Michael Olise pour accrocher des résultats. L’international espoir français est de nouveau blessé et manquera la réception de Sheffield. En revanche, Hodgson pourra compter sur Jordan Ayew, de retour de la CAN. C’est Mateta, 2 buts en décembre, qui devrait être en pointe.

De son côté, Sheffield United a retrouvé la Premier League cet été mais semble mal parti pour conserver sa place. En effet, la formation dirigée par Chris Wilder occupe la dernière place du classement avec déjà 7 points de retard sur le premier non relégable. Le week-end dernier, les Blades ont subi un lourd revers à domicile face à Brighton (2-5) en FA Cup. Pour tenter de relancer le club dans cette seconde partie de saison, Sheffield a recruté le chilien Ben Brereton Diaz. Ce dernier s’est illustré lors du nul face à West Ham en inscrivant son 1er but sous ses nouvelles couleurs. De son côté, Brewster a été exclus et sera donc absent à Selhurst Park. Déterminé à prendre ses distances avec la zone de relégation et plus solide, Palace devrait prendre le dessus sur la lanterne rouge, Sheffield United.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

