Pronostic Cologne Bochum : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Cologne se donne de l’air face à Bochum

En ouverture de la 24e journée de Bundesliga, Cologne reçoit Bochum dans une rencontre importante dans l’optique du maintien. Les Boucs se trouvent actuellement en 12e position avec 8 points d’avance sur la zone de relégation, alors que cette équipe de Bochum qui tout simplement partie des 3 dernières équipes à égalité dans le bas de tableau. Après avoir connu une reprise intéressante avec 5 journées de championnat sans la moindre défaite, les partenaires du tunisien Skhiri restent sur 3 résultats plus décevants avec deux revers face à Stuttgart, qui lutte pour se maintenir, mais aussi contre Wolfsburg. Lors de la dernière journée, les Boucs ont tenu tête à une formation de l’Union Berlin qui était encore en course pour le titre (0-0). Dans cette formation, on retrouve les importants Kainz, Tigges, ou le capitaine Hector.

En face, Bochum a glissé vers la zone de relégation suite à une série de résultats catastrophique. En effet, le VFL reste sur 6 revers lors des 7 dernières journées de Bundesliga. A cette allure, Bochum se dirige tout droit vers la relégation. En plus de ses mauvais résultats, Bochum n’a pas inscrit le moindre but lors de ses 4 derniers matchs, ce qui n’est pas rassurant pour une équipe en mal de points. Le week-end passé, le VFL s’est incliné contre Schalke qui était jusque-là la lanterne rouge mais qui effectue une belle remontée au classement. Philip Hoffman est le meilleur buteur de son équipe mais n’a plus marqué depuis les 2 derniers succès de son équipe. A domicile, Cologne devrait se donner de l’air par rapport à la zone de relégation en prenant le meilleur sur une formation de Bochum dans le dur, et encore plus à l’extérieur (11 défaites en 12 déplacements).

