Pronostic Chelsea Brighton : Analyse, cotes et prono du match de EFL Cup

Brighton enfonce Chelsea

Depuis maintenant plus d’un an, Chelsea investit lourdement pour avoir une équipe compétitive. En grande difficulté en fin de saison dernière, les Blues ont décidé de miser sur Mauricio Pochettino lors du mercato. Le coach argentin a vu de nombreux joueurs arriver et fait face à une cascade de blessés, puisque les Nkunku, Fofana, Lavia, Reece James, Madueke ou Chalobah sont tous sur le flanc. Ces multiples mouvements et absences peuvent en partie expliquer le début catastrophique de Chelsea en PL. Non engagé en Coupes d’Europe, le club londonien est seulement concerné par le championnat où il occupe une triste 14e place, et les coupes nationales. Lors des 6 premières journées disputées, Chelsea s’est seulement imposé face à la modeste équipe de Luton Town (0-3) tout juste promu en PL. Lors des autres rencontres, les Blues ont fait le nul contre Liverpool (1-1) et Bournemouth (0-0), pour des revers face à West Ham, Nottingham et contre Aston Villa (0-1) le week-end dernier. Lors de la dernière journée, Chelsea s’est incliné pour la seconde fois de suite à domicile. Dans le dur, les Blues avaient déjà souffert lors du tour précédent en Carabao Cup face à Wimbledon.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Brighton est l’une des équipes qui a le plus progressé lors des dernières saisons. Avec de Zerbi à leur tête, les Seagulls pratiquent un jeu très plaisant, tourné vers l’offensive. En PL, les partenaires de Lallana réalisent une excellente entame puisqu’ils ont remporté 5 de leurs 6 matchs, pour un seul revers face à un West Ham (1-3) porté par un Areola des grands soirs. L’autre faux-pas de Brighton est intervenu en Europa League avec une défaite à domicile face à l’AEK Athènes (2-3) en alignant une équipe remaniée. Le week-end dernier, les Seagulls se sont repris en dominant Bournemouth (3-1) avec un doublé de Mitoma. Grâce à cette victoire, la bande à de Zerbi a pris la 3e place de Premier League. La philosophie prônée par de Zerbi se fait ressentir dans le bilan de Brighton, qui dispose de la meilleure attaque de PL devant City, Newcastle et Liverpool. Cette formation possède un effectif très intéressant avec les Joao Pedro, Fati, Wellbeck, Dahoud, Milner, Dunk ou March. En pleine confiance, Brighton pourrait jouer un mauvais tour à Chelsea, qui semble profondément touché par sa mauvaise passe.

► Le pari « Victoire Brighton ou match nul » est coté à 1,54 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 208€ (308€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire Brighton » est coté à 2,65 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 430€ (530€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Chelsea – Brighton :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Chelsea Brighton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La Premier League va organiser un tournoi de présaison aux États-Unis