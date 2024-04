Pronostic Brest Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest poursuit sa belle aventure face à Metz

A quelques journées de la fin, Brest est en position de se qualifier pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. En effet, le club breton occupe la 2e place du classement avec 12 points de retard sur le PSG mais 4 de plus que le 4e, Lille. Bien parti pour disputer une compétition européenne, Brest prend match après match dans cet objectif de LDC. Après un coup d’arrêt avec une défaite face à Lens et un nul contre Lille, le Stade s’est repris dans le derby contre Lorient le week-end dernier. Lors de cette rencontre, les Brestois ont fait la différence dans les dernières minutes par Del Castillo, pourtant fatigué par la naissance de son enfant peu avant. A noter que Brahimi a été exclu et manquera la réception de Metz, mais le prêté niçois joue tout de même assez peu. Pour affronter les Lorrains, Eric Roy devrait pouvoir compter sur le retour de suspension de l’important Pierre Lees-Melou.

En face, le FC Metz est dans une toute autre situation puisqu’il lutte pour son maintien. Les Messins avaient repris espoir dans cette lutte après leurs deux victoires consécutives face à Nantes et Clermont. Depuis, la situation s’est dégradée avec des revers contre Reims (2-1) et surtout contre Monaco (2-5) le week-end dernier. Face au club du Rocher, le club messin a craqué dans les premières minutes, encaissant 3 buts en 16 minutes. Malgré une réaction en fin de match, le FC Metz reste dans la zone de relégation avec 3 points de retard sur Lorient et 4 sur Le Havre. Tout reste donc possible pour les partenaires de Maxime Colin. Pour conserver leur place en L1, les Grenats ont besoin d’un Mikautadze efficace, ce qui n’est pas vraiment le cas depuis son retour. A domicile, Brest devrait poursuivre sur sa lancée en prenant le meilleur sur Metz.

