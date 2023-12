Pronostic Brest Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest enfonce Lorient

Eric Roy, arrivé en cours de saison dernière, a totalement métamorphosé Brest. En effet, l’ancien consultant a permis à son équipe de se maintenir. Par la suite, le stade Brestois a profité de son excellente entame de championnat pour se hisser jusqu’en 5e position avec seulement 4 points de retard sur Nice, 2e. Le week-end dernier, les Bretons ont confirmé leurs bonnes dispositions en s’imposant à la Beaujoire face au FC Nantes (0-2). Lors de cette rencontre, Magnetti et Mounié ont inscrit les buts de leur équipe. Après avoir perdu 3 matchs de suite face à Lille, Paris et Monaco, la formation bretonne a enchainé d’excellents résultats avec 4 succès lors de ses 5 derniers matchs. Lors de ce passage, les Brestois ont obtenu un nul face à Strasbourg (0-0), et ont remporté 4 matchs face à Montpellier, Clermont, Metz et Nantes. En pleine forme, Brest peut finir sur une bonne note en dominant Lorient dans un derby.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Lorient avait connu un exercice intéressant l’an passé. Régis le Bris avait récolté de nombreuses louanges à la suite de ces bons résultats. Cette année, les Merlus ne rencontrent pas la même réussite puisqu’ils sont avant-derniers avec 2 points de retard sur Toulouse, premier relégable. Lors des 7 dernières journées, les Lorientais ont seulement récolté deux points face à Lens (0-0) et Toulouse (1-1). Dernièrement, Lorient s’est largement incliné à domicile contre Marseille (2-4) et de nouveau au Moustoir face à Strasbourg (1-2). A la suite de cette défaite, Lorient se retrouve en grand danger et doit lutter pour se maintenir. A domicile, Brest devrait poursuivre sur son excellente série en s’imposant dans le derby face à Lorient.

► Le pari « Victoire Brest » est coté à 1,60 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 220€ (320€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Mounié buteur » est coté à 2,80 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 460€ (560€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « plus de 2,5 buts » est coté à 1,84 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 268€ (368€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Brest – Lorient :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Brest Lorient détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

L'US Concarneau jouera dans trois stades différents cette saison