Pronostic Botev Plovdiv Panathinaïkos : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Panathinaïkos s’en sort contre le Botev Plovdiv

Seulement 7e de son championnat national l’an passé, le Botev Plovdiv doit sa participation à ces barrages d’Europa League à son succès en Coupe de Bulgarie face à Ludogorets (2-3). Le Botev est prêt pour ces barrages puisqu’il a déjà disputé 1 tour face à Maribor (4-3 en cumulé). Lors du match aller en Grèce, les Bulgares se sont retrouvés menés de 2 buts mais ont réagi en seconde période pour marquer ce but qui leur offre l’espoir d’une qualification. Sur le plan national, le club bulgare a déjà joué 2 rencontres face au Botev Vratsa (1-3) et contre le Lokomotiv Plovdiv (2-2). Dans cette équipe, on retrouve Sekulic, buteur à l’aller, ou le jeune Iliev passé par les équipes de jeunes de l’Inter. ► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

Vainqueur de l’OM l’an passé dans les tours préliminaires de C1, le Panathinaikos est un habitué des joutes européennes et rêve de suivre les pas de l’Olympiakos, vainqueur de la Conference League l’an passé. Le Pana a terminé 4e du championnat derrière le PAOK, l’AEK et l’Olympiakos mais s’est imposé en Coupe face à Aris. Lors du match aller de ce tour, les Grecs ont pensé avoir fait le plus dur en prenant une avance de 2 buts mais ont vu les Bulgares marquer un but qui laisse ouvert cette rencontre retour. Pour réussir à passer ce tour, le coach Alonso devrait aligner son duo slovène Sporar et Verbic, qui ont seulement disputé quelques minutes à l’aller. Ces derniers, de retour de l’Euro, seront a priori épaulés par les Vilhena, Basaketas, Djuricic ou Mancini. Fort de son succès à l’aller, le Pana devrait enchainer se sorti du piège bulgare.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

