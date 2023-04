Pronostic Betis Séville Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Match nul logique entre le Betis et la Real Sociedad ?

Respectivement 5e et 4e de Liga, le Betis et la Real Sociedad disputent une rencontre importante dans l’optique de la course à la Ligue des Champions. Dans une mauvaise passe, les Sévillans ont été éliminés de l’Europa League en 8e de finale par Manchester United et ont perdu 3 de leurs 4 dernières rencontres en Liga. Cette mauvaise passe met les hommes de Pellegrini sous pression dans la course à l’Europe puisqu’ils voient leur avance fondre sur leurs poursuivants. Le week-end dernier, les partenaires de Canales se sont inclinés au Pays basque face à Osasuna (3-2). Dans cette équipe, on retrouve l’expérimenté Joaquin qui dispute ses dernières rencontres avant de prendre une retraite bien méritée.

En face, la Real Sociedad est bien partie pour s’assurer une place dans le Top 4 et donc dans la prochaine Ligue des Champions. Le club de San Sebastian possède actuellement 6 points d’avance sur le Betis Séville, premier poursuivant. Eliminé de l’Europa League par la Roma en 8e , la Real est sur une période qui alterne victoires à domicile et défaites en déplacement. En effet, lors des dernières journées, les Basques se sont imposés dans leur antre face à Elche, Getafe et le Rayo Vallecano. En revanche, les partenaires de David Silva se sont inclinés sur les pelouses de Villareal (2-0) et de l’Athletic Bilbao (2-0). Le week-end dernier, la Real a dominé le Rayo Vallecano grâce notamment à la 10e réalisation du norvégien Sorloth (2-1). Ce dernier devrait être accompagné devant par Oyarzabal qui revient petit à petit après une longue blessure. Pour conserver son avance sur le Betis, le club de San Sebastian doit se reprendre loin de ses bases où il reste sur 4 déplacements sans le moindre succès. Entre une équipe du Betis qui n’arrive presque plus à gagner et une Real Sociedad peu à l’aise en déplacement, on pourrait voir les 2 formations se quitter sur un nul.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

