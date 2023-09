Pronostic Bayern Munich Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Bayern Munich – Bayer Leverkusen : choc au sommet

La Bundesliga nous offre une superbe affiche ce vendredi soir avec l’opposition entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. L’an passé, le club munichois a profité des déboires du Borussia Dortmund lors de la dernière journée de championnat pour remporter un nouveau titre de champion et sauver sa saison. Arrivé en cours, Thomas Tuchel se sait attendu puisque le Bayern sort de plusieurs exercices décevants sur la scène européenne. Pour lui permettre d’atteindre les différents objectifs du club, les dirigeants bavarois lui ont offert l’un des meilleurs buteurs européens, Harry Kane. L’international anglais s’est rapidement intégré dans sa nouvelle formation avec ses 3 buts et une passe décisive. L’autre homme fort du début de saison est Leroy Sané, très percutant sur son côté droit. Humilié lors de la SuperCoupe d’Allemagne par Leipzig (3-0), le club bavarois joue gros lors de ce premier choc de Bundesliga face à l’un des outsiders pour le titre. En effet, les Munichois ont certes réalisé un parcours parfait en championnat avec 3 succès en autant de rencontres, ils ont tout de même souffert face à leur bête noire avant la trêve internationale, le Borussia Mönchengladbach (1-2), en s’imposant dans les dernières secondes.

La saison passée, le Bayer Leverkusen a pris un nouveau visage lorsque Xabi Alonso est arrivé. Brillant milieu de terrain, l’Espagnol est en train de confirmer tout son potentiel de technicien. En effet, ses protégés se sont montrés impressionnants lors des premières rencontres (4 victoires en 4 matchs). Facile vainqueur de Ottensen en Coupe d’Allemagne, le Bayer a réalisé une très jolie prestation pour venir à bout de Leipzig (3-2). Par la suite, Leverkusen a déroulé pour exploser Darmstadt (5-1) et le Borussia Mönchengladbach (0-3). Fidèle à ses principes de joueur, Alonso propose un jeu très plaisant tourné vers l’offensive. Arrivé cet été de l’Union Saint Gilloise, le nNigérian Boniface réalise d’excellents débuts avec ses 4 buts et 2 passes décisives. L’attaquant du Bayer est parfaitement encadré avec l’expérimenté Xhaka, la pépite Wirtz, et les cadres Frimpong ou Tah. Ce vendredi, le Bayer d’Alonso dispute un véritable test pour connaitre son niveau de compétitivité dans la course au titre. Mais à domicile, le Bayern devrait s’appuyer sur son expérience de la gestion des grands matchs pour décrocher un précieux succès face au Bayer.

